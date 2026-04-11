Chuyển đổi số - “đòn bẩy” nâng tầm điểm đến

Chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm mà đang dần trở thành “hạ tầng mềm” của ngành du lịch. Tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, những bước đi cụ thể trong quá trình số hóa trải nghiệm đang từng bước mở ra một diện mạo mới cho các điểm đến theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Hệ thống vé điện tử tại Công viên nước Sun World Sầm Sơn.

Tại Công viên nước Sun World Sầm Sơn, hệ thống vé điện tử đã được triển khai, góp phần nâng tầm trải nghiệm của du khách khi đến xứ Thanh. Đây không chỉ đơn thuần là đổi mới hình thức vé, mà còn là bước chuyển trong cách tổ chức vận hành dịch vụ. Từ khâu kiểm soát đầu vào đến quản lý dòng khách đều được thực hiện thông qua hệ thống số, giúp giảm bớt các thao tác thủ công, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát và phân tích dữ liệu. Trưởng bộ phận vận hành dịch vụ Sun World Sầm Sơn, chị Nguyễn Thị Nguyệt cho biết: "Vào những thời gian cao điểm có thể phát sinh áp lực do lượng khách lớn, nhưng việc áp dụng vé điện tử đã giúp gia tăng trải nghiệm cho khách, đặc biệt là đối với dòng khách đoàn. Quan trọng hơn, dữ liệu thu thập từ hệ thống giúp đơn vị quản lý có cơ sở để điều chỉnh phương án phục vụ, từ phân luồng khách đến bố trí nhân sự".

Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, chuyển đổi số đang từng bước được triển khai từ việc “số hóa” những khâu đơn giản nhất và có tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Khi chiếc vé được thay bằng một mã nhận diện, khi thao tác kiểm soát được rút gọn chỉ còn vài giây, chắc chắn cảm nhận của du khách về sự tiện lợi, chuyên nghiệp của điểm đến đã được nâng lên rõ rệt.

Cùng với các khu vui chơi, giải trí, lĩnh vực lưu trú - một trong những trụ cột của du lịch cũng đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét dưới tác động của chuyển đổi số. Tất cả khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao tại các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến hay trung tâm đô thị phường Hạc Thành đã triển khai hình thức check-in trực tuyến, cho phép du khách hoàn tất một phần thủ tục trước khi đến nơi. Thay vì phải chờ đợi, khai báo thông tin tại quầy lễ tân, du khách chỉ cần xác nhận nhanh khi nhận phòng. Một trong những ứng dụng được du khách đánh giá cao là việc sử dụng căn cước công dân gắn chip để quét và tự động cập nhật thông tin lưu trú. Đây là giải pháp tận dụng hiệu quả nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định. Với đội ngũ nhân viên khách sạn, thao tác được đơn giản hóa. Với du khách, trải nghiệm trở nên nhanh gọn và thuận tiện hơn.

Không dừng lại ở đó, một số cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng như Melia Vinpearl, Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn, Flamingo Ibiza Hải Tiến, FLC Samson Beach & Golf Resort đã triển khai thẻ tích hợp - một xu hướng đang dần phổ biến trong lĩnh vực lưu trú du lịch. Thẻ phòng được tích hợp thêm các chức năng như sử dụng bể bơi, ăn sáng, thanh toán một số dịch vụ nội khu. Việc “gom” nhiều tiện ích vào một chiếc thẻ từ duy nhất giúp hành trình trải nghiệm trở nên “liền mạch”, giảm bớt những bất tiện phát sinh khi phải sử dụng nhiều loại phiếu hay giấy tờ khác nhau. Đây cũng là cách để các đơn vị quản lý dịch vụ hiệu quả hơn, kiểm soát tốt hơn nhu cầu sử dụng của du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trưởng phòng Kinh doanh khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa Lê Thị Nguyệt, cho biết: “Chuyển đổi số với chúng tôi là giải quyết những “điểm nghẽn” trong vận hành. Khi áp dụng thẻ tích hợp hay check-in online, điều dễ nhận thấy nhất là quy trình nhanh gọn hơn, khách hàng chủ động hơn. Từ đó, chất lượng phục vụ cũng được nâng lên một cách rõ rệt. Quy trình được rút gọn không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo cảm giác thoải mái cho du khách ngay từ khi bắt đầu kỳ nghỉ”.

Thực tế, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách vận hành của du lịch Thanh Hóa theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Tuy nhiên, để quá trình này thực sự trở thành “đòn bẩy” nâng tầm điểm đến, vẫn còn nhiều vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn. Trước hết là sự không đồng đều trong triển khai chuyển đổi số tại các khu, điểm du lịch. Trong khi một số doanh nghiệp chủ động đầu tư, nhanh chóng thích ứng thì không ít cơ sở nhỏ lẻ vẫn còn e dè, thiếu nguồn lực cả về tài chính và nhân lực. Điều này dẫn đến tình trạng trải nghiệm của du khách chưa thực sự đồng nhất giữa các điểm đến, các loại hình dịch vụ. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ và khả năng kết nối dữ liệu chung vẫn là những yếu tố cần được các cấp, ngành quan tâm tiếp tục hoàn thiện.

Dẫu còn những khó khăn nhất định, nhưng từ thực tiễn có thể khẳng định, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho du lịch Thanh Hóa. Không phải bằng những bước nhảy vọt, mà bằng những cải tiến cụ thể, thiết thực, gắn với nhu cầu của thị trường và du khách. Khi chiếc vé được thay bằng mã điện tử, khi thủ tục nhận phòng chỉ còn tính bằng phút, khi một chiếc thẻ có thể mở ra nhiều tiện ích, thì đó không chỉ là sự thay đổi về công nghệ, mà là sự thay đổi trong cách làm du lịch. Và chính những thay đổi ấy đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng, góp phần nâng tầm điểm đến xứ Thanh trong hành trình phát triển.

Bài và ảnh: Hoài Anh