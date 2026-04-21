Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp tạo nền tảng dữ liệu chuẩn hóa

Cùng với cả nước, từ ngày 1/4 tỉnh Thanh Hóa bắt đầu triển khai điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp (CSHCSN), tập trung điều tra đúng phạm vi, đối tượng, đảm bảo thông tin, dữ liệu đúng, đủ, sạch, dùng chung.

Xã Quảng Ninh tổ chức tập huấn cho các đơn vị thuộc diện điều tra CSHCSN năm 2026.

Xã Lưu Vệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, thị trấn: Quảng Đức, Quảng Định và thị trấn Tân Phong của huyện Quảng Xương cũ. Do địa bàn rộng, số lượng CSHCSN thuộc diện điều tra nhiều, đặt ra yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng. Triển khai thực hiện nhiệm vụ, xã Lưu Vệ đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra CSHCSN xã, ban hành kế hoạch điều tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng thông tin điều tra...

Bên cạnh cán bộ các bộ phận chuyên môn, xã cũng bổ sung kế toán tại các đơn vị tham gia ban chỉ đạo, lập các nhóm zalo điều hành, hỗ trợ, qua đó giúp lực lượng trực tiếp kê khai thông tin tiếp nhận kịp thời chỉ đạo từ cấp trên, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng dữ liệu đầu vào.

Bà Lê Thị Tú, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, phụ trách công tác điều tra trên địa bàn xã Lưu Vệ, cho biết: “Trong quá trình thu thập thông tin, ban chỉ đạo xã thường xuyên trao đổi với các đơn vị thông qua các nhóm zalo và kiểm tra trực tiếp để bảo đảm thông tin phản ánh đúng thực trạng của các cơ sở thuộc diện điều tra. Đến nay, xã đã có một số đơn vị hoàn thành điều tra bảo đảm đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Xã đặt ra mục tiêu hoàn thành việc điều tra trước ngày 25/4 để trình Sở Nội vụ”.

Để cuộc điều tra đạt hiệu quả, ngay từ khi có chỉ đạo của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh, xã Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị, tổ chức thực hiện bài bản, linh hoạt, từng bước hoàn thành công việc theo kế hoạch. Đến nay, toàn xã đã có khoảng 50% đơn vị hoàn thành việc kê khai thông tin trên biểu mẫu. Đối với những nhóm thông tin và phần việc tiếp theo, các đơn vị đang tiếp tục thực hiện trên tinh thần chủ động, bảo đảm thu thập đúng, đủ thông tin, phấn đầu đến ngày 30/4 sẽ hoàn thành việc thu thập thông tin để bàn giao cho Sở Nội vụ.

Điều tra CSHCSN được tiến hành 5 năm một lần trên phạm vi toàn quốc nhằm thu thập thông tin cơ bản về số CSHCSN, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các CSHCSN; kết quả thu, chi của cơ sở, để rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Năm 2026, thời gian thu thập thông tin diễn ra từ ngày 1/4 đến hết 15/5; số liệu sơ bộ dự kiến công bố vào tháng 6 và kết quả chính thức công bố vào tháng 12/2026. Điểm mới của cuộc điều tra lần này là phạm vi được mở rộng; đồng thời lồng ghép thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc và bổ sung các chỉ tiêu về kinh tế số, kinh tế xanh, thương mại điện tử. Thời gian triển khai cũng được rút ngắn so với kế hoạch ban đầu, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức thực hiện.

Trong bối cảnh cả nước đang từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức và vận hành theo yêu cầu mới, công tác quản lý Nhà nước dựa trên dữ liệu, nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, UBND tỉnh đã sớm thành lập ban chỉ đạo, giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành rà soát, lập danh sách nền; 100% cơ quan, đơn vị tham gia kê khai, tạo cơ sở cho giai đoạn thu thập thông tin chính thức. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tuyển chọn 34 giám sát viên cấp tỉnh, 7 quản trị hệ thống và 166 giám sát cấp xã thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác Điều tra CSHCSN 2026.

Căn cứ phạm vi điều tra theo Phương án điều tra CSHCSN 2026 của Bộ Nội vụ, tỉnh Thanh Hóa có 2.772 đơn vị điều tra, trong đó 362 đơn vị cấp tỉnh (gồm 58 cơ quan hành chính và 306 đơn vị sự nghiệp công lập) và 2.410 đơn vị cấp xã (gồm 516 cơ quan hành chính và 1.894 đơn vị sự nghiệp công lập).

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nội vụ, cho biết: “Khối lượng đơn vị điều tra lớn, trong khi thời gian rút ngắn; một số sở, ngành, địa phương còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện; thông tin điều tra rộng, một số chỉ tiêu điều tra phức tạp, đơn vị cung cấp số liệu còn lúng túng, dễ sai sót; vẫn còn tình trạng khai thiếu, khai chưa chính xác hoặc không logic giữa các biểu mẫu... Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra nên còn thực hiện mang tính đối phó; đơn vị điều tra phân tán, nhiều đầu mối quản lý khác nhau gây khó khăn trong tổng hợp; cán bộ phụ trách điều tra chủ yếu là kiêm nhiệm, kỹ năng thống kê, tổng hợp số liệu của một bộ phận cán bộ còn hạn chế... Trước thực tế đó đòi hỏi các địa phương, đơn vị cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thu thập dữ liệu đúng, đủ, chính xác".

Với vai trò là cơ quan thường trực, Sở Nội vụ tỉnh đang tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh “về đích” đúng thời hạn, phản ánh đúng thực trạng, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách cũng như quy hoạch phát triển trong dài hạn.

Bài và ảnh: Linh Hương