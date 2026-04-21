Đẩy mạnh chuyển đổi số vì sự hài lòng của người dân

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) ở xã Định Hòa không chỉ giúp thay đổi về hiệu quả công việc, nhanh, gọn, giảm chi phí mà còn là sự thay đổi trong cách phục vụ.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Định Hòa về thôn hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trước thực tế xử lý hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia còn nhiều người dân, nhất là người cao tuổi không có điện thoại thông minh, hạn chế hiểu biết về công nghệ, chưa có tài khoản ngân hàng, chưa có VneID nên khi thực hiện thủ tục trực tuyến gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian... Ban chỉ đạo CĐS xã Định Hòa đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) và ngành chức năng cử cán bộ phụ trách chuyên môn, 22 tổ công nghệ số cộng đồng, mỗi tổ có từ 3 đến 5 thành viên hiểu biết về CĐS và công nghệ thông tin hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền chủ trương CĐS, cấp phát tờ rơi, treo băng rôn giới thiệu về lợi ích, quy trình sử dụng các dịch vụ công số và công nghệ thông tin. Các tổ công nghệ số cộng đồng luôn đồng hành cùng với trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn tổ chức các chương trình, hỗ trợ trực tiếp tại các hội nghị, hoặc tại nhà người dân khi cần thiết để làm các TTHC.

Nhìn chung, tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động rất tích cực và linh hoạt. Mỗi thành viên tổ phụ trách 15 - 30 hộ. Thông qua các nhóm zalo, tổ đã trực tiếp giải đáp cho người dân các vấn đề về hồ sơ điện tử, tải ứng dụng, đăng ký tài khoản dịch vụ công... Tổ công nghệ số cộng đồng đã hoàn thành tốt vai trò “cầu nối” hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng để giao dịch, góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

Tại Trung tâm PVHCC của xã, người dân, doanh nghiệp đến giao dịch luôn có đông đảo lực lượng thanh niên, cán bộ Công an xã tham gia hỗ trợ tiếp cận công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC hàng ngày, đồng thời triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC; triển khai phương án “phục vụ tại chỗ, trọn gói” để hỗ trợ người dân yếu thế. Cụ thể là người cao tuổi, người khuyết tật, người dân xa trung tâm xã chưa có điện thoại thông minh, chưa có VneID...

Tại nhà văn hóa thôn Cẩm Trướng 2, ông Nguyễn Văn Nối và nhiều hộ dân được cán bộ xã về nhà văn hóa thôn hướng dẫn cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ông Nối chia sẻ: “Nhiều người tuổi cao không đi được xe máy phải nhờ con cháu chở đi rất bất tiện. Nay được cán bộ xã về hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh chúng tôi rất phấn khởi”.

Có thể thấy, việc ứng dụng CĐS trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã Định Hòa đang từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân và sự phát triển chung của thời kỳ CĐS. Phía sau chuyển biến tích cực ấy là tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Hiện nay, Trung tâm PVHCC xã đã tạo mã QR công khai TTHC, tra cứu quy trình giải quyết hồ sơ của công dân trên bảng tin điện tử... Quý I/2026, trung tâm đã cung cấp 461 TTHC trực tuyến trên cổng dịch vụ công, cung cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử 461 TTHC liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 100%. Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến có 4.311 hồ sơ; thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND xã do UBND tỉnh công bố. Kết quả đã cập nhật, niêm yết 463 TTHC, đạt 100%. Đánh giá mức độ hài lòng tại Trung tâm PVHCC của người dân và doanh nghiệp được ghi nhận trên hệ thống đạt tỷ lệ 94,07%.

Đạt được kết quả trên là do UBND xã Định Hòa đã triển khai nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đặc biệt, tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động rất tích cực, hiệu quả, là cánh tay nối dài hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, xã còn tổ chức thành công “Ngày hội sáng kiến chuyển đổi số”, cho thấy sự chủ động trong việc khuyến khích và áp dụng các ý tưởng mới từ cơ sở.

Bài và ảnh: Lê Hà