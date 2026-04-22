Chính thức phát động giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9

Sáng 22/4 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes đã chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 (Vietnam Digital Awards - VDA 2026).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhận định, quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới. Thách thức hiện nay không còn đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là bài toán đo lường hiệu quả, tạo ra giá trị thực và bền vững. Ông nhấn mạnh vai trò của việc phát triển các nền tảng dùng chung nhằm tiết kiệm chi phí, đồng bộ dữ liệu và khắc phục tình trạng phân mảnh, lãng phí nguồn lực hiện nay.

"Nghị quyết 57 đã xác định chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng. Giải thưởng VDA tiếp tục khẳng định vai trò là kênh quan trọng để phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến tiêu biểu, thúc đẩy các chủ thể đi đúng hướng, tránh hình thức," ông Tuấn chia sẻ.

Điểm nổi bật nhất của VDA 2026 nằm ở việc đổi mới toàn diện Quy chế giải thưởng. Tiến sỹ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam VDCA, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng cho biết trọng tâm đánh giá năm nay sẽ được đặt vào hiệu quả thực chất. Các mô hình, sản phẩm sẽ được đo lường cụ thể thông qua năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu, cũng như mức độ hài lòng của người dùng.

Đặc biệt, tiêu chí đánh giá Mức độ trưởng thành chuyển đổi số được đưa vào áp dụng toàn diện trên 5 yếu tố: hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ, quản trị và an toàn thông tin. Việc này nhằm phân định rõ giữa việc chỉ ứng dụng công nghệ đơn lẻ so với quá trình chuyển đổi số mang tính hệ thống.

Bên cạnh đó, đối với hạng mục Cơ quan Nhà nước, lần đầu tiên Giải thưởng bổ sung tiêu chí bắt buộc về khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, coi đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính liên thông và xuyên suốt trong phục vụ người dân.

Sau 8 mùa giải, VDA đã tiếp cận hơn 36.000 cơ quan, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ và vinh danh hơn 450 tổ chức, cá nhân tiêu biểu.

Ban Tổ chức sẽ chính thức nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 22/4 đến 15/7/2026 tại cổng thông tin www.vda.com.vn. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10, góp phần đưa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào thực tiễn./.

Năm nay, Giải thưởng tiếp tục vinh danh ở 5 hạng mục chính: - Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. - Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. - Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc. - Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng. - Tôn vinh cá nhân.

Theo TTXVN