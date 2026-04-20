Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Cuối tháng 3/2026, tỉnh Thanh Hóa ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Sau TP Hà Nội, Thanh Hóa là địa phương thứ 2 trong cả nước thực hiện mô hình này nhằm tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành.

Để đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa triển khai thí điểm mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Mô hình được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công Công an tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công của 9 xã, phường là Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa và Kim Tân. Mỗi đơn vị được trang bị 1 Kiosk thông minh có tính năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như sao y tài liệu, nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến...

Ngoài tính năng chính là cấp bản sao số, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị nâng cấp hệ thống với nhiều tính năng vượt trội hơn, mở rộng phạm vi phục vụ của Kiosk, cho phép người dân tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ công của Bộ Công an, tích hợp thêm một số thủ tục thiết yếu như cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe, thủ tục liên thông đăng ký khai sinh - khai tử và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân có thể nộp được tất cả các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Kiosk.

Theo bà Lục Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, việc đưa vào sử dụng các Kiosk thông minh là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh để tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Không đơn thuần là trang bị thêm máy móc, thiết bị, đây còn là một giải pháp công nghệ toàn diện nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, hiện đại, giảm tối đa hồ sơ giấy trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Trước đây, người dân khi có nhu cầu chứng thực hoặc xin cấp bản sao phải trực tiếp đến điểm tiếp nhận hồ sơ, chờ đối chiếu bản gốc - bản sao, ký, đóng dấu và nhận kết quả. Quy trình này thường cần thời gian vài giờ đồng hồ, có nơi lên tới nửa ngày làm việc, gây áp lực cho cả người dân lẫn cán bộ, công chức. Với mô hình này, người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại Kiosk: Quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển cán bộ xử lý cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút, rất nhanh chóng, chính xác, người dân không cần phải xếp hàng chờ đợi.

Là địa phương có số dân đông nhất tỉnh nên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành được trang bị 1 Kiosk thông minh để vừa giảm áp lực giải quyết công việc cho cán bộ, công chức, vừa nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Từ khi đưa vào sử dụng, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành đã đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích thiết thực của Kiosk thông minh, đồng thời trực tiếp hướng dẫn tổ chức, công dân cách thức sử dụng. Trải nghiệm chứng thực bản sao điện tử giấy khai sinh cho con, anh Nguyễn Tiến Mạnh ở phường Hạc Thành cho biết: “Sau khi được hướng dẫn, chỉ mất vài phút, tôi đã hoàn tất thủ tục này. Tôi thấy rất tiện lợi vì Kiosk thông minh giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại cho người dân”.

Điểm nhấn đột phá của mô hình này chính là khả năng thực hiện các dịch vụ công liên thông với Bộ Công an. Người dân có thể thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi chỉ trên 1 giao diện duy nhất. Các thủ tục có số lượng giao dịch lớn như cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe cũng được đơn giản hóa tối đa.

Kiosk thông minh cho phép trả kết quả trực tuyến qua email hoặc các ứng dụng điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp có thể lưu trữ và sử dụng tài liệu một cách thuận tiện. Quan trọng hơn, mô hình này giúp người dân hình thành một thói quen mới trong tiếp cận dịch vụ công. Khi người dân quen với việc sử dụng Kiosk thông minh khi thực hiện các TTHC, quá trình chuyển đổi từ môi trường làm việc “giấy tờ” sang “số hóa” sẽ diễn ra bền vững hơn. Đây chính là yếu tố nền tảng để xây dựng xã hội số, trong đó mỗi công dân không chỉ là đối tượng phục vụ, mà còn là chủ thể tham gia vào quá trình chuyển đổi số của địa phương.

Không chỉ là bước tiến về công nghệ, việc đưa vào sử dụng các Kiosk thông minh đánh dấu bước chuyển về tư duy phục vụ. Từ chỗ “cơ quan làm - người dân chờ”, sang “người dân chủ động - hệ thống phục vụ”; từ quy trình thủ công sang quy trình số hóa; từ phụ thuộc giấy tờ sang dựa trên dữ liệu xác thực. Mỗi Kiosk thông minh được triển khai là thêm một bước tiến của nền hành chính vì Nhân dân phục vụ.

Bài và ảnh: Minh Khôi