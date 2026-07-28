Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ công

Chỉ với vài phút thao tác trên môi trường số, nhiều thủ tục hành chính vốn phải đi lại nhiều lần nay có thể hoàn tất ngay tại nhà hoặc tại trung tâm phục vụ hành chính công. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy đang phản ánh bước chuyển rõ nét trong quá trình chuyển đổi số nền hành chính. Tại Thanh Hóa, cùng với cải cách hành chính, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ công theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Từ “đi làm thủ tục” đến “tiếp cận dịch vụ”

Chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn tất việc nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, chị Nguyễn Thu Hương (phường Hạc Thành) khá bất ngờ khi hầu hết các thao tác đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Sau khi được cán bộ hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, các thông tin cá nhân được tự động cập nhật trên hệ thống, chị chỉ cần kiểm tra lại nội dung và xác nhận hồ sơ.

“Trước đây, mỗi lần đi làm thủ tục tôi đều chuẩn bị rất nhiều giấy tờ vì sợ thiếu lại phải quay về bổ sung. Bây giờ nhiều thông tin đã có sẵn trên hệ thống, cán bộ hướng dẫn tận tình nên thủ tục nhanh hơn nhiều, đỡ mất thời gian đi lại. Tôi cũng có thể theo dõi tình trạng hồ sơ ngay trên điện thoại nên rất thuận tiện”, chị Hương chia sẻ.

Theo Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đã rà soát 100% thủ tục hành chính và tập trung tối ưu 31 thủ tục có lượng hồ sơ phát sinh lớn nhằm cắt giảm quy trình, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy giải quyết thủ tục hành chính sang cung cấp dịch vụ công theo hướng thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.

Hiện nay, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử, số hóa hồ sơ và nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Hồ sơ sau khi tiếp nhận được luân chuyển hoàn toàn trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế thất lạc và tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một trong những nền tảng quan trọng của quá trình này là xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu. Đến giữa tháng 4/2026, Thanh Hóa đã đồng bộ hơn 1,09 triệu thửa đất lên hệ thống dữ liệu, tạo nền tảng để từng bước số hóa việc giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai. Khi dữ liệu được kết nối giữa các ngành, người dân không còn phải nhiều lần cung cấp cùng một thông tin cho các cơ quan khác nhau. Đây cũng là bước chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu - nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số.

Để dịch vụ công thực sự đến gần người dân

Theo ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, chuyển đổi số không chỉ thay đổi cách người dân thực hiện thủ tục mà còn thay đổi toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước. “Trước đây, cán bộ phải kiểm tra nhiều loại giấy tờ bản giấy, nhập dữ liệu thủ công nên mất khá nhiều thời gian. Hiện nay, khi các cơ sở dữ liệu từng bước được kết nối, nhiều thông tin có thể được đối chiếu trực tiếp trên hệ thống, giúp giảm khối lượng giấy tờ phải tiếp nhận, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế sai sót. Người dân cũng có thể theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ trực tuyến nên quá trình giải quyết thủ tục minh bạch hơn. Tuy nhiên, một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi hoặc ở khu vực nông thôn vẫn chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, bên cạnh hoàn thiện hạ tầng công nghệ, việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số vẫn là nhiệm vụ được trung tâm đặc biệt quan tâm", ông Hòa cho biết.

Để chuyển đổi số phát huy hiệu quả, không chỉ cần những nền tảng công nghệ hiện đại mà còn cần sự thay đổi trong nhận thức và kỹ năng sử dụng của cả cán bộ, người dân. Đây là yếu tố quyết định để dịch vụ công số thực sự đi vào đời sống. Ông Lê Xuân Lâm, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa cho biết, chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công không chỉ là ứng dụng công nghệ để xử lý hồ sơ nhanh hơn mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức phục vụ trên nền tảng dữ liệu số.

Cũng theo ông Lâm, khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ giữa các cơ quan, người dân sẽ giảm được việc kê khai nhiều lần cùng một thông tin; trong khi cơ quan nhà nước có thể nâng cao hiệu quả xử lý, tăng tính minh bạch và cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và nền tảng số, thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân. Mục tiêu không chỉ tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mà quan trọng hơn là để người dân thực sự sử dụng thuận tiện, tin tưởng và được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số.

Bài và ảnh: Phạm Chi