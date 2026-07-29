Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số ở phường Hàm Rồng

Từ xây dựng chính quyền số đến phát triển kinh tế số, xã hội số, phường Hàm Rồng đang từng bước đưa công nghệ vào mọi mặt đời sống. Những cách làm linh hoạt, sáng tạo không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk dịch vụ công.

Vào dịp hè, trên khắp các tuyến đường ở phường Hàm Rồng đều có màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận với công nghệ số. Chị Đỗ Thị Minh Phúc, Bí thư Đoàn phường, cho biết: Với vai trò là những người tiên phong, đi đầu, làm chủ công nghệ, ĐVTN trong phường luôn đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn, hội, đội và triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số.

Trong dịp hè năm nay, hưởng ứng chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” do Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động, Đoàn phường đã thành lập 21 tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với công an phường ra quân hỗ trợ người dân tích hợp các thông tin vào ứng dụng VNeID, tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, nâng cao kiến thức về an ninh mạng, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến... Tính trong dịp hè đến nay, Đoàn phường đã hướng dẫn được hơn 1.000 lượt người dân tiếp cận và sử dụng thành thạo các ứng dụng của công nghệ số để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Những hoạt động đó không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân mà còn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn. Bởi vậy, Đoàn phường sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi đoàn viên thực sự trở thành một “hạt nhân” lan tỏa công nghệ số trong cộng đồng.

Là một trong số những người dân được ĐVTN hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ số phục vụ nhu cầu cuộc sống, bà Nguyễn Thị Hoa, khu phố Đình Hương, cho hay: “Thời gian đầu, tôi còn bỡ ngỡ khi tiếp cận các ứng dụng, phần mềm trên điện thoại thông minh. Nhờ có các ĐVTN tích cực hỗ trợ, tôi đã dần làm quen và sử dụng thành thạo công nghệ số để ứng dụng vào cuộc sống từ mua bán, thanh toán tiền điện, nước, trả cước viễn thông hay đi chợ mua hàng đều có thể chuyển khoản một cách nhanh chóng, tiện lợi...”.

Xác định chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu của đời sống xã hội, phường Hàm Rồng đã và đang tích cực triển khai toàn diện ở cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, phường ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tại đây đã lắp đặt đường truyền internet cáp quang và switch 32 cổng, bảo đảm tốc độ đường truyền ổn định và đáp ứng nhu cầu sử dụng mạng nội bộ, bố trí 11 quầy tiếp nhận và trả hồ sơ, 11 màn hình hiển thị số thứ tự... đảm bảo phục vụ Nhân dân một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ông Dương Đình Đông, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, cho biết: Trung tâm luôn duy trì hoạt động thông suốt, bố trí cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên môi trường số, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ và số lần đi lại của người dân. Chỉ tính riêng từ ngày 23/6 đến 16/7/2026, phường đã tiếp nhận và giải quyết 1.129 hồ sơ trực tuyến với tỷ lệ đúng hạn và trước hạn đạt mức gần như tuyệt đối. Việc đánh giá mức độ hài lòng tại trung tâm phục vụ hành chính công của người dân và doanh nghiệp được ghi nhận trên hệ thống đạt tỷ lệ 98,2%.

Không chỉ trong lĩnh vực hành chính công, chuyển đổi số còn từng bước đi vào đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân. Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn phường đã sử dụng mạng xã hội, các nền tảng số và sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối khách hàng. Đến nay trên địa bàn phường có 6 sản phẩm OCOP đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, 484 doanh nghiệp và HTX có giao dịch thuế bằng hóa đơn điện tử đạt 61,8%, 456 doanh nghiệp sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đó, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 98%; 100% trường tiểu học, THCS được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn; 100% các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THCS hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở.

Từ những cách làm linh hoạt, sáng tạo cùng quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường Hàm Rồng đang từng bước đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số vì người dân, do người dân và phục vụ người dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt