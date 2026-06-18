Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” đến với khán giả Thanh Hóa

Triển khai việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tối 17/6/2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” đã được tổ chức biểu diễn miễn phí tại Nhà hát Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Diễn viên, ca sĩ và khán giả cùng giao lưu chụp ảnh lưu niệm sau chương trình.

Chương trình do Sở VHTTDL Thanh Hóa, Nhà hát Kịch Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ truyền thông của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Sinh thời, Bác Hồ đã từng 4 lần về thăm Thanh Hóa vào các năm: 1947, 1957, 1960, 1961. Trong những lần về thăm, Bác luôn dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa những tình cảm tốt đẹp, gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” được tổ chức tại Thanh Hóa hôm nay là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhân Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), hướng tới Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần thứ 4 (11/12/1961 - 11/12/2026), 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đây cũng là hoạt động thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa trong thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt trong giai đoạn mới.

Với thời lượng 80 phút, chương trình không chỉ thu hút đông đảo khán giả mà còn chạm đến chiều sâu tư tưởng, văn hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc. Từ những phút mở màn với bài “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tiếp đó là các bài hát: “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, “Người về thăm quê”, “Trông cây lại nhớ đến Người” đến không gian lắng đọng qua tiết mục ngâm thơ “Bác ơi” và khép lại bằng vở Kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” (Tác giả: Lê Trinh - Đạo diễn: NSƯT Trịnh Mai Nguyên), chương trình dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: tự hào, biết ơn, xúc động và niềm tin vào tương lai.

Đông đảo khán giả tới thưởng thức chương trình.

Ban Tổ chức đã khai thác một cách giản dị, gần gũi chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua đó, khẳng định cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản quý báu của Đảng ta, nhân dân ta, là niềm tin, động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Trước đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” đã được tổ chức miễn phí tại Cao Bằng, Phú Thọ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Tĩnh. Ban Tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục triển khai 24 buổi diễn miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026; 19/5/2027 và 2/9/2027 khi tham quan Lăng Bác - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu - ACIT; Tập đoàn Ecopark; Công ty Netacom; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam. Sự đồng hành của các doanh nghiệp là minh chứng sinh động cho chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, qua đó tạo nên sức lan toả mạnh mẽ hơn cho những giá trị chính trị - văn hóa cao đẹp.

Theo VGP