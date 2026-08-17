DANAGO nổi bật trong top công ty du lịch Đà Nẵng được tin chọn 2026

DANAGO tự hào giữ vững vị thế thương hiệu lữ hành được tin chọn nhiều nhất tại Đà Nẵng khi ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc về lượng khách đặt tour, tạo đà bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.

DANAGO là Đơn vị chinh phục thị trường nhờ khả năng vận hành các chương trình MICE quy mô lớn, kết hợp linh hoạt những hành trình tham quan độc đáo, dịch vụ chuyên nghiệp cùng chính sách chi phí tối ưu cho doanh nghiệp.

DANAGO đồng hành cùng đoàn khách Công ty Giầy Cypress Việt Nam

Minh chứng thuyết phục nhất cho chất lượng dịch vụ của DANAGO chính là 100% đánh giá 5 sao hài lòng trên Google Maps. Đây chính là "chìa khóa vàng" giúp DANAGO ghi dấu ấn là một trong những công ty du lịch Đà Nẵng đáng tin cậy hàng đầu hiện nay.

DANAGO là thương hiệu lữ hành được yêu thích trong năm 2026

DANAGO, tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Du lịch DANAGO, có trụ sở chính tại TP. Đà Nẵng. Đơn vị này hoạt động với giấy phép lý lữ hành nội địa (số GP: 48-0069/2022/SDL-GP LHND), Giấy phép lữ hành quốc tế (số GP: 48-0564/2026/CDLQGVN-GP LHQT) và đã được bảo hộ thương hiệu DANAGO tại Cục Sở hữu trí tuệ.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch DANAGO

- Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: 0402118435

- Địa chỉ: 41 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

- Hotline: 0833-888-404

- Website: https://danago.vn & https://danago.com.vn

Nhờ am hiểu sâu sắc văn hoá địa phương, DANAGO có thế mạnh trong việc thiết kế các tour nội địa hấp dẫn. Bên cạnh trục di sản miền Trung Đà Nẵng – Huế – Hội An, đơn vị còn khai thác hiệu quả nhiều điểm đến giàu sức hút như Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Măng Đen, Phú Quốc...

DANAGO tổ chức tour Nha Trang 2 ngày 1 đêm cho đoàn BMS VINA

Đằng sau mỗi chuyến đi là cả một quy trình vận hành chuẩn hóa, bảng giá niêm yết rõ ràng cùng đội ngũ hướng dẫn viên năng động, nhiệt huyết. Chính sự chân thành trong từng khâu phục vụ đã giúp DANAGO chinh phục được niềm tin của du khách qua mỗi hành trình.

Nét tinh tế rất riêng của DANAGO còn thể hiện qua các món quà thiết thực trao tặng miễn phí như dù, quạt cầm tay hay mũ du lịch. Sự chăm chút nhỏ bé ấy góp phần mang lại sự tiện nghi và dễ chịu cho du khách trên từng chặng đường.

Với uy tín về chất lượng dịch vụ, DANAGO đã nhận về tình cảm yêu mến từ du khách với 100% đánh giá 5 sao trên Google Maps. Bên cạnh đó, năng lực tổ chức sự kiện của đơn vị cũng ngày càng được khẳng định, mang lại niềm tin trong lòng đối tác, khách hàng qua bài viết “DANAGO khẳng định đẳng cấp tổ chức tour MICE Hukan 2026”.

DANAGO là điểm đến lữ hành uy tín tại Đà Nẵng với giá tour hợp lý

Giữa phân khúc tour tầm trung vốn cạnh tranh khốc liệt, DANAGO vẫn khẳng định vị thế hàng đầu nhờ “công thức” chinh phục lòng tin đơn giản mà hiệu quả: dịch vụ chuẩn cao cấp song hành cùng mức giá vừa túi tiền.

Hệ sinh thái sản phẩm của DANAGO trải rộng đa dạng, từ những tour ghép lẻ khởi hành hằng ngày đến các điểm đến quen thuộc như Bà Nà Hills, Huế, Cù Lao Chàm, Hội An. Bên cạnh đó, họ còn thiết kế linh hoạt các hành trình dài ngày, đáp ứng đúng nhu cầu và lịch trình riêng của từng nhóm khách.

DANAGO tổ chức gala dinner ấn tượng cho đoàn khách doanh nghiệp

Một điểm cộng lớn khiến du khách hoàn toàn yên tâm chính là sự minh bạch trong khâu giá cả. Toàn bộ bảng giá đều được họ niêm yết công khai trên website chính thức, giúp du khách dễ dàng cân đối ngân sách và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, không lo phát sinh chi phí ẩn.

Bật mí về bí quyết giữ giá cạnh tranh mà vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn, đại diện DANAGO cho biết thành quả này đến từ năng lực tối ưu vận hành được tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm.

Song song đó là mạng lưới đối tác chiến lược rộng khắp miền Trung, một yếu tố then chốt giúp đơn vị kiểm soát tốt chi phí mà vẫn giữ được chất lượng dịch vụ.

DANAGO khẳng định năng lực tổ chức tour MICE

Bên cạnh các tour du lịch Đà Nẵng tham quan và trải nghiệm, DANAGO còn khẳng định năng lực vận hành vượt trội ở phân khúc du lịch MICE quy mô lớn.

Minh chứng rõ nét nhất cho năng lực này chính là chuỗi sự kiện MICE bùng nổ trong năm 2026. Nổi bật là hành trình 3 ngày 2 đêm đong đầy cảm xúc cùng hơn 250 thành viên Hukan Việt Nam vào tháng 7-2026, gồm chương trình hội nghị kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và gala dinner.

Song song đó, DANAGO còn ghi dấu ấn đậm nét khi tổ chức thành công các sự kiện quy mô cho đoàn Rong Bao – Đài Loan (135 khách), Mipec Palace & Promes Center (130 khách), PARAMAX (120 khách) và Trường Bưu điện Đà Nẵng II (100 khách).

250 khách MICE Hukan Việt Nam check-in Bà Nà Hills

Sự chu đáo của DANAGO được thể hiện xuyên suốt từ khâu đón tiếp sân bay, bố trí lưu trú, tổ chức hội nghị, team building và gala dinner ấn tượng. Tất cả đã mang lại sự hài lòng cho du khách sau mỗi hành trình đồng hành cùng công ty.

Chất lượng dịch vụ của DANAGO cũng được hơn 50 cơ quan báo chí viết bài ghi nhận như Báo Thanh Niên, Báo Đà Nẵng, Báo Thanh Hóa, Báo Hà Tĩnh, Báo Đồng Nai... Tất cả trở thành động lực để DANAGO tiếp tục mang đến những hành trình MICE trọn vẹn tại Đà Nẵng.

Đặt tour du lịch Đà Nẵng cùng DANAGO

Là một trong những thương hiệu lữ hành uy tín hàng đầu tại miền Trung, DANAGO chuyên thiết kế và tổ chức các hành trình khám phá Đà Nẵng, Huế và Hội An với chi phí thật hợp lý.

Đơn vị còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy khi liên tục chia sẻ vô số kinh nghiệm du lịch hữu ích, giúp du khách dễ dàng làm chủ kế hoạch trải nghiệm của mình.

DANAGO vào top công ty du lịch Đà Nẵng uy tín năm 2026

Khi truy cập chuyên mục “Tour du lịch Đà Nẵng” trên hệ thống website chính thức danago.vn, du khách sẽ dễ dàng tìm thấy mọi thông tin được niêm yết minh bạch.

Từ bảng giá tour chi tiết đến vé tham quan hay vé máy bay đều được cập nhật thường xuyên. Bên cạnh đó, các bài viết cẩm nang du lịch cũng được biên soạn kỹ lưỡng, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho chuyến đi.

Đà Nẵng luôn là điểm đến du lịch biển tuyệt vời thu hút du khách từ khắp mọi nơi. Chọn đồng hành cùng một thương hiệu chuyên nghiệp như DANAGO sẽ giúp chuyến đi năm 2026 của bạn trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy ý nghĩa.