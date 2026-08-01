[Podcast] Truyện ngắn: Dòng nước đêm đen
(Baothanhhoa.vn) - Quý vị và các bạn thân mến! Có những cơn bão đi qua rồi tan biến. Nhưng cũng có những cơn bão để lại trong lòng người một dòng nước không bao giờ rút. Một cơn bão lớn ập xuống miền quê đang yên bình. Giữa tiếng gió gào, mưa xối và dòng nước mỗi lúc một dâng cao, những con người bình dị phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Ở đó có một người đàn ông đã quá chủ quan trước thiên tai. Có một người mẹ bằng mọi giá bảo vệ những đứa con của mình. Có một người trưởng thôn sẵn sàng lao vào dòng nước dữ để cứu người. Và có những lựa chọn, chỉ trong một khoảnh khắc, có thể thay đổi cả một đời người. “Dòng nước đêm đen” - truyện ngắn của Nguyễn Cẩm Hương không chỉ kể về một trận lũ. Đó còn là câu chuyện về sự chủ quan và cái giá phải trả, về tình người giữa hiểm nguy, về sự hy sinh đôi khi không cần một lời báo trước. Mời quý vị cùng lắng nghe “Dòng nước đêm đen” qua giọng đọc Tuấn Tú.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu