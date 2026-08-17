Đón chờ Carnival, đại nhạc hội quy mô lớn tại Nghệ An chào mừng Quốc khánh 2/9

Một lễ hội đường phố và đại nhạc hội quy mô lớn sẽ được tổ chức tại trung tâm tỉnh Nghệ An trong hai ngày 18-19/8. Chương trình do Tập đoàn Sun Group tài trợ và phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, hứa hẹn mang đến một đại tiệc nghệ thuật - giải trí đặc sắc, góp thêm sản phẩm du lịch mới cho Nghệ An nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sự kiện Carnival và đại nhạc hội quy mô lớn hứa hẹn sẽ “đốt cháy” không khí Nghệ An trong hai ngày 18 và 19/8. Ảnh: Ánh Dương.

Theo Ban Tổ chức, Carnival diễn ra từ 19h30 đến 21h15, thứ ba, ngày 18/8. Lấy cảm hứng từ ý tưởng chủ đạo “Ánh dương bất tận”, Carnival Nghệ An 2026 được xây dựng như một hành trình của ánh sáng - nơi kết nối thiên nhiên, văn hóa, con người và khát vọng phát triển của vùng đất xứ Nghệ. Không gian lễ hội trải dài trên tuyến đường Trường Thi, từ Tượng đài Lê Nin đến khách sạn Mường Thanh Phương Đông (trung tâm TP Vinh cũ, nay là phường Trường Vinh), với các màn diễu hành và biểu diễn nghệ thuật tại chỗ, giúp đông đảo người dân, du khách được tiếp cận.

Bên cạnh phần diễu hành xe hoa, các nghệ sĩ, diễn viên sẽ có các “mini show” tại điểm xuất phát, điểm giữa đường và điểm kết thúc, đồng thời dành thời gian chụp ảnh, giao lưu cùng khán giả, tạo nên hành trình trải nghiệm liên tục và sống động. Các tiết mục được dàn dựng đa dạng, từ vũ đạo quốc tế như Samba, Malambo đến xiếc, múa lửa, cà kheo... mang đến không khí lễ hội sôi động.

Các nghệ sĩ trong nước và quốc tế hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đường phố đầy màu sắc, khuấy động bầu không khí lễ hội. Ảnh: Ánh Dương.

Điểm nhấn của sự kiện là hệ thống xe hoa được thiết kế công phu, tái hiện những biểu tượng đặc trưng của Nghệ An như “Nghệ An - Cửa Lò rực rỡ sắc sen hồng”, “Núi Hồng chim phượng – Con thuyền ví giặm”, cùng các mô hình mang dấu ấn hiện đại như “Non sông ba miền vươn mình hội nhập”. Các xe hoa gắn với hành trình “Làm đẹp những vùng đất” của Sun Group tại Hà Nam, Cát Bà, Sa Pa, Sầm Sơn... mở ra viễn cảnh tươi đẹp về các dự án tương lai tại Nghệ An. Mỗi đoàn xe được ví như một “tia nắng”, góp phần tạo nên bức tranh tổng thể về một Nghệ An giàu bản sắc.

Với kinh nghiệm tổ chức nhiều lễ hội Carnival thành công tại Hạ Long, Hà Nội, Sầm Sơn, Hòa Bình, Hà Nam... Sun Group sẽ mang đến Nghệ An bầu không khí lễ hội rực rỡ sắc màu, tôn vinh vẻ đẹp của miền đất non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt.

“Carnival Nghệ An 2026 không chỉ là một sự kiện giải trí, mà còn là sản phẩm văn hóa – du lịch mang tính biểu tượng, góp phần lan tỏa hình ảnh Nghệ An năng động, hiện đại và giàu bản sắc. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chúng tôi mong muốn kể câu chuyện về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng hội nhập và vươn ra thế giới”, đại diện Sun Group chia sẻ.

Kế thừa thành công từ Sầm Sơn, Hạ Long, Hà Nam, Sun Group tiếp tục khuấy động xứ Nghệ bằng lễ hội Carnival hoành tráng. Ảnh: Ánh Dương.

Không gian tổ chức rộng mở, không giới hạn người tham gia thu hút đông đảo du khách cùng người dân địa phương, Carnival Nghệ An 2026 được đánh giá sẽ trở thành sản phẩm điểm nhấn trong chiến lược phát triển ngành du lịch theo hướng toàn diện, nhanh và bền vững, góp phần gia tăng sức hút điểm đến. Đồng thời mở ra hướng đi mới cho việc xây dựng các sản phẩm lễ hội quy mô lớn, chuyên nghiệp tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, một đại nhạc hội quy mô hàng vạn người tham gia, với sự góp mặt của các ngôi sao âm nhạc tên tuổi, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19/8 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, kết thúc bằng màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn như lời chào trân trọng mà Sun Group gửi tới xứ Nghệ. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng và các nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Loạt sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa lớn trong bối cảnh cả nước đang hướng đến kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và đặc biệt hơn hết là được tổ chức ngay trên Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tùng Dương (LN)