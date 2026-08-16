Cẩm Thủy “giữ hồn” văn hóa Mường

Trải qua nhiều thế hệ, đồng bào dân tộc Mường ở xã Cẩm Thủy vẫn nỗ lực gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, từ nghi lễ, trang phục, nghệ thuật diễn xướng dân gian cho đến những món ăn dân dã, mộc mạc. Tất cả hòa quyện, tạo nên nét văn hóa đặc trưng của người Mường Cẩm Thủy hôm nay.

CLB văn hóa, nhạc cụ dân tộc Đồng Lão.

Thôn Đồng Nga có 565 hộ với 2.347 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 75,7% dân số. Nhận thức tầm quan trọng của bản sắc dân tộc Mường đối với đời sống tinh thần của người dân, thôn Đồng Nga đã đẩy mạnh tuyên truyền việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, thôn đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) văn hóa, nhạc cụ dân tộc Đồng Lão để tập hợp các nghệ nhân truyền dạy cách đánh chiêng, dàn dựng nhiều tiết mục văn nghệ tham gia các hội diễn quần chúng các cấp.

Bà Quách Thị Đa, thành viên CLB văn hóa, nhạc cụ dân tộc Đồng Lão, chia sẻ: “Nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, tôi đã dành nhiều thời gian để truyền dạy cách đánh chiêng và hát dân ca cho thế hệ trẻ. Nhìn các cháu biết hát, biết đánh các bài chiêng cổ, tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào. Đây chính là động lực để tôi cùng với người dân trong thôn tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc của đồng bào dân tộc Mường”.

Ông Trương Việt Hùng, Trưởng thôn Đồng Nga, cho biết: “Cùng với việc giao tiếp bằng tiếng Mường và mặc trang phục dân tộc trong các dịp lễ hội, nhiều người dân thôn Đồng Nga đã tích cực tham gia CLB văn hóa, nhạc cụ dân tộc Đồng Lão. Nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của các nghệ nhân, nhiều người trẻ tuổi đã biết đánh các bài chiêng và thuộc nhiều bài dân ca Mường. Đây chính là lực lượng kế cận quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống”.

Nhờ những cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo từ cơ sở, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường trên địa bàn xã được gìn giữ, phát huy và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống Nhân dân. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy, cho biết: “Trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường. Bên cạnh đó, chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ để tôn vinh bản sắc văn hóa Mường; quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí cho các CLB, đội văn nghệ mua trang phục, đạo cụ tập luyện và tham gia biểu diễn tại các hội thi, hội diễn. Ngoài ra, xã cũng chỉ đạo các trường học quan tâm tới công tác giáo dục để các em học sinh có ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa Mường nói riêng”.

Bài và ảnh: Xuân Anh