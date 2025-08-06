Chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Sang tháng 8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận nhiều đợt nắng nóng cực đoan kéo dài, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Trước tình hình đó, ngành điện cùng chính quyền và người dân đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm an toàn hệ thống và giảm thiểu chi phí sinh hoạt.

Công nhân Đội quản lý Điện lực khu vực Hạc Thành (PC Thanh Hóa) kiểm tra, bảo dưỡng máy biến áp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định đến khách hàng.

Tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) không ngừng đầu tư mở rộng và nâng cấp hệ thống điện. Hiện tại, Công ty đang quản lý 31 trạm biến áp 110kV với 49 máy biến áp, tổng công suất đặt 2.237 MVA, tăng 337 MVA so với cùng kỳ năm 2024. Đưa vào vận hành 7 trạm mới trong giai đoạn 2024–2025 với tổng công suất 303 MVA; 264 đường dây trung áp dài hơn 7.593 km, trong đó hiện đại hóa 536 km cáp ngầm; 12 trạm biến áp trung gian 35/22 và 35/10 kV với 21 máy biến áp công suất 115,1 MVA; 9.843 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 3.506 MVA, tăng 447 trạm và hơn 221 MVA so với cùng kỳ; hệ thống hạ áp với tổng chiều dài đường dây đạt 13.124 km.

Công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) kiểm tra thiết bị tại TBA 110kV Núi Một.

Với khối lượng quản lý vận hành lớn, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân PC Thanh Hóa đang ngày đêm nỗ lực bảo đảm lưới điện hoạt động an toàn, ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, vào mùa nắng nóng cao điểm của miền Bắc, đặc biệt trong các tháng 6, 7 và 8 nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng đột biến, khiến hóa đơn tiền điện cũng tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ quá tải hệ thống điện ở một số khu vực vào các giờ cao điểm. Do đó, ngành điện rất cần sự đồng hành của toàn xã hội trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý.

"Tiết kiệm điện hiệu quả là quốc sách"

Anh Vũ Anh Tuấn, chủ cơ sở kinh doanh trang phục biểu diễn và studio tại số nhà 39 Hải Thượng Lãn Ông, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi sử dụng điện khá thoải mái, không có sự kiểm soát cụ thể. Đặc biệt vào mùa hè, do đặc thù công việc liên quan đến trang phục biểu diễn, thu âm nên chúng tôi phải sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa, quạt công suất lớn, đèn chiếu sáng... dẫn đến hóa đơn tiền điện mỗi tháng tăng cao, có thời điểm vượt xa dự tính.

Khách hàng Vũ Anh Tuấn .

Tuy nhiên, sau khi được nhân viên ngành điện trực tiếp đến nhà tư vấn, đồng thời tiếp cận thường xuyên các thông tin tuyên truyền trên báo đài, mạng xã hội về sử dụng điện hiệu quả, gia đình tôi đã thay đổi thói quen sử dụng điện. Chúng tôi chủ động tắt thiết bị khi không dùng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp, tránh sử dụng các thiết bị công suất lớn cùng lúc, đồng thời ưu tiên lắp đặt thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Nhờ những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực đó, gia đình tôi không chỉ tiết kiệm đáng kể chi phí hàng tháng mà còn góp phần cùng cộng đồng giảm áp lực cho hệ thống điện trong giai đoạn cao điểm.

Theo ông Lê Anh Vũ – Đội phó Đội Quản lý Điện lực khu vực Hạc Thành (PC Thanh Hóa), trong các tháng 6 và 7 vừa qua, hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng cao chủ yếu do thói quen sử dụng chưa hợp lý như bật điều hòa dưới 26°C, không tắt thiết bị khi ra khỏi phòng. Đội thường xuyên khuyến cáo khách hàng thay đổi cách sử dụng, đồng thời triển khai các biện pháp kỹ thuật như kiểm tra lưới điện, chuẩn bị vật tư dự phòng, phối hợp với khách hàng lớn để phân bổ phụ tải hợp lý.

Tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023–2025 và những năm tiếp theo, trong đó nêu rõ: Các cơ quan, công sở cần xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện hằng năm; chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời cần điều chỉnh thời gian hoạt động, giảm đèn vào giờ cao điểm; hộ gia đình tắt thiết bị không cần thiết, hạn chế dùng đồng thời thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, ưu tiên thiết bị có nhãn năng lượng; các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cam kết tiết giảm điện theo hướng dẫn ngành điện; doanh nghiệp sản xuất chủ động điều chỉnh kế hoạch, bố trí dây chuyền hợp lý, phối hợp ngành điện xây dựng phương án sử dụng hiệu quả. Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, với vai trò và trách nhiệm của mình, bằng nhiều hình thức khác nhau, PC Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến nghị về sử dụng điện tiết kiệm, được người dân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc PC Thanh Hóa.

Ông Lê Thanh Bình – Phó Giám đốc PC Thanh Hóa cho biết: Với tình hình nắng nóng cực đoan kéo dài, nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, công suất nhiều thời điểm vượt đỉnh so với các năm trước. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và góp phần giảm áp lực cho hệ thống cũng như hóa đơn tiền điện của người dân, chúng tôi kêu gọi toàn thể khách hàng cùng chung tay thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

PC Thanh Hóa khuyến nghị người dân và doanh nghiệp: Tắt các thiết bị khi không sử dụng; cài đặt điều hòa ở mức 26–27°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt điện; hạn chế dùng đồng thời các thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm (13h–15h và 21h–23h); ưu tiên thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng; rút nguồn thiết bị điện tử khi không sử dụng; bảo dưỡng thiết bị định kỳ, đặc biệt là điều hòa, tủ lạnh; theo dõi lượng điện tiêu thụ qua ứng dụng CSKH EVNNPC hoặc website để kiểm soát chi phí; đồng thời khuyến khích đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu, giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.

PC Thanh Hóa tin tưởng rằng với sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp cùng với đầu tư mạnh mẽ, ngành điện Thanh Hóa sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và bền vững trong mùa nắng nóng năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trực vận hành tại Trung tâm Điều khiển xa.

Trước thách thức từ biến đổi khí hậu và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng, tiết kiệm điện không còn là trách nhiệm riêng của ngành điện mà là hành động cần thiết của mỗi người dân. Với sự đồng hành của cộng đồng và năng lực quản lý vận hành ngày càng hiện đại, PC Thanh Hóa đang nỗ lực hết mình để mang đến dòng điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)