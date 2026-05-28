Tuổi trẻ Trường ĐH Hồng Đức tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học

Sáng 28/5, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội nghị khoa học Tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2025-2026.

Đại diện Trường Đại học Hồng Đức báo cáo kết quả hoạt động sinh viên NCKH năm học 2025-2026.

Hội nghị khoa học Tuổi trẻ sáng tạo được tổ chức thường niên nhằm tạo môi trường học thuật năng động để cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên công bố các kết quả NCKH, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập; đồng thời phát triển những kỹ năng cần thiết trong hoạt động NCKH.

Quang cảnh hội nghị.

Ngay từ khi phát động, hội nghị nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực không chỉ của cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên Trường Đại học Hồng Đức mà còn có cán bộ, giảng viên trẻ của nhiều đơn vị bạn.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 60 bài báo khoa học của trên 60 tác giả, nhóm tác giả với nội dung đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục, khoa học ứng dụng, kinh tế, nông - lâm nghiệp...

Sau quá trình thẩm định nghiêm túc, Ban Tổ chức đã lựa chọn 54 bài có chất lượng tốt nhất để đăng trong kỷ yếu hội nghị.

Các công trình tham gia hội nghị khoa học Tuổi trẻ sáng tạo năm học 2025-2026 đều đáp ứng tốt yêu cầu, thể hiện tinh thần nghiêm túc, sáng tạo và tâm huyết của các tác giả.

PGS.TS Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh: NCKH là hoạt động quan trọng trong các cơ sở giáo dục đại học. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động NCKH, Trường Đại học Hồng Đức đã có nhiều chính sách khuyến khích, qua đó thu hút được đông đảo cán bộ giảng viên và sinh viên tham gia.

Trong năm học 2025-2026, Trường Đại học Hồng Đức có 116 đề tài NCKH sinh viên đã được thực hiện, trong đó có 80 đề tài dự thi cấp trường; nhiều sinh viên đoạt giải cao trong các kỳ thi Olympic tiếng Anh và các ngành khoa học tự nhiên; đặc biệt là nhóm sinh viên có đề tài đoạt giải nhì cấp Bộ - giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học...

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trình bày tham luận tại hội nghị.

Ngoài ra, tại cuộc thi “Học sinh - Sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” năm 2025, có 94 dự án đến từ các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh tham dự. Chương trình “Khởi nghiệp Sinh viên - Ươm mầm Doanh nhân” được tổ chức xuyên suốt năm học với các chuyên đề đào tạo thiết thực...

Qua các hoạt động này, sinh viên được truyền cảm hứng, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng môi trường học đường năng động, thực học - thực hành - thực nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và sinh viên đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm các nội dung được trình bày trong tham luận, khẳng tính khoa học, năng lực sáng tạo và tinh thần đổi mới của học sinh sinh viên, cán bộ giảng viên trẻ của nhà trường.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trường Đại học Hồng Đức và Hội Khuyến học nhà trường đã khen thưởng nhóm sinh viên có đề tài NCKH đoạt giải nhì cấp bộ; khen thưởng 80 đề tài NCKH cấp trường, trong đó có 8 đề tài đoạt giải nhất, 14 đề tại đoạt giải nhì, 23 đề tài đoạt giải ba và 35 đề tài đoạt giải khuyến khích.

Linh Hương