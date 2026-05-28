Người đàn ông chi tiền tỷ dẫn nước từ đỉnh Pù Rinh nuôi cá tầm

Giữa lưng chừng núi ở xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi những khe suối đầu nguồn len lỏi qua triền đá và rừng xanh quanh năm phủ bóng, khu nuôi cá tầm của ông Hà Khắc Sâm (SN 1966) nằm nép mình bên sườn đồi như một “ốc đảo” giữa đại ngàn.

Tiếng nước suối róc rách chảy ngày đêm qua hệ thống bể nuôi rộng hàng trăm mét vuông. Từng đàn cá tầm quẫy mạnh dưới làn nước lạnh trong veo được dẫn trực tiếp từ con suối trên đỉnh Pù Rinh, thuộc dãy núi Chí Linh, cách trang trại hơn 1,5km.

Ít ai biết rằng, để đưa được dòng nước lạnh từ đỉnh núi về khu nuôi cá, người đàn ông miền sơn cước Hà Khắc Sâm đã chấp nhận bỏ ra hàng tỷ đồng đầu tư hệ thống đường ống xuyên rừng, bám núi. “Nuôi cá tầm phải có nguồn nước lạnh ổn định quanh năm. Không có nước đầu nguồn thì không thể làm được”, ông Sâm vừa kiểm tra dòng nước chảy qua bể nuôi vừa nói.

Năm 2010, khi mô hình nuôi cá tầm còn khá mới mẻ ở miền Tây Thanh Hóa, ông Sâm quyết định đầu tư hơn 400 triệu đồng xây dựng 3 bể nuôi với diện tích khoảng 300m2, thả hơn 6.000 con giống. Thời điểm ấy, nhiều người cho rằng ông Sâm “liều” khi đưa cá tầm về nuôi giữa vùng núi bởi loài cá này đòi hỏi kỹ thuật cao và phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước lạnh tự nhiên. Thế nhưng, sau gần một năm chăm sóc, khi lứa cá đầu tiên chuẩn bị xuất bán thì trận lũ lớn từ đầu nguồn bất ngờ cuốn trôi toàn bộ bể nuôi cùng hàng nghìn con cá, khiến gia đình ông mất trắng. “Lúc đó coi như trắng tay, bao nhiêu vốn liếng đều dồn hết vào cá”, ông nhớ lại.

Thất bại không khiến người đàn ông vùng núi bỏ cuộc. Hai năm sau, ông tiếp tục vay thêm hơn 1 tỷ đồng để mở rộng quy mô với 6 bể nuôi cá thương phẩm và 5 bể ươm giống. Giữa núi rừng Linh Sơn, những bể cá tầm dần hình thành theo hướng bài bản hơn. Dòng nước lạnh từ khe suối đầu nguồn được dẫn liên tục qua từng bể nuôi, tạo môi trường lý tưởng để cá sinh trưởng. Những năm đầu, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Mỗi năm, gia đình ông xuất bán khoảng 14 tấn cá thương phẩm. Với giá dao động từ 250.000 - 280.000 đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 3,5 - 4 tỷ đồng.

Cá tầm nuôi bằng nước suối tự nhiên của gia đình ông Sâm được nhiều nhà hàng và thực khách đánh giá cao bởi thịt chắc, thơm, ít mỡ. Năm 2024, sản phẩm cá tầm của gia đình ông được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định chất lượng cá tầm nuôi bằng nguồn nước suối tự nhiên giữa vùng núi Linh Sơn.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hành trình khởi nghiệp nơi đại ngàn của người đàn ông 60 tuổi bắt đầu đối mặt với nhiều áp lực. Theo ông Sâm, khó khăn lớn nhất hiện nay là cá tầm nhập khẩu giá rẻ tràn vào thị trường. “Trước đây cá bán được 250.000 - 280.000 đồng/kg, giờ giảm xuống còn khoảng 180.000 - 200.000 đồng/kg mà tiêu thụ vẫn chậm. Nhiều nhà hàng chỉ nhập cầm chừng”, ông nói. Trong khi cá nuôi công nghiệp nhập khẩu có giá thành thấp, mô hình nuôi bằng nước suối tự nhiên như của gia đình ông lại có chi phí rất cao. Riêng tiền thức ăn cho 11 bể nuôi đã hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống dẫn nước và những rủi ro thiên tai luôn thường trực.

Mùa mưa lũ cũng là quãng thời gian người nuôi cá tầm thấp thỏm nhất khi nước đầu nguồn đục ngầu, mang theo bùn đất khiến cá dễ bị sốc nước, chết hàng loạt. “Năm ngoái mưa lớn kéo dài làm cá chết nhiều, thiệt hại lớn. Nuôi cá tầm phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên nên lúc nào cũng nơm nớp lo”, ông Sâm chia sẻ.

Dẫu vậy, người đàn ông ấy vẫn đều đặn bám trại cá giữa núi rừng, ngày ngày kiểm tra nguồn nước, chăm từng bể cá như gìn giữ thành quả của hơn một thập kỷ gắn bó. Từ mô hình của gia đình ông Sâm, một số hộ dân địa phương cũng bắt đầu học hỏi, đầu tư nuôi cá tầm theo hướng tận dụng lợi thế nguồn nước tự nhiên vùng núi. Tuy nhiên, để nghề nuôi cá tầm ở miền Tây Thanh Hóa phát triển bền vững, người dân cho rằng cần thêm sự hỗ trợ về kết nối tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Giữa đại ngàn Linh Sơn, dòng nước lạnh từ đỉnh Pù Rinh vẫn ngày đêm chảy về các bể nuôi cá. Và cùng với dòng nước ấy là câu chuyện khởi nghiệp nhiều nhọc nhằn của người đàn ông vùng núi vẫn chưa thôi hy vọng vào một hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá tầm nơi thượng nguồn.

Hoàng Đông