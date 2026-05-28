Quyết liệt thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm” bằng mệnh lệnh từ trái tim

Với tinh thần trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung cao độ triển khai chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”. Chiến dịch được thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhằm rà soát, thu thập thông tin, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Vẫn ngôi nhà xưa nơi con trai Lê Văn Mạnh của mẹ đã lớn lên và trưởng thành, rồi xung phong lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng giờ đây, tất cả những gì mẹ Nguyễn Thị Điệp, ở xã Hoằng Giang còn duy nhất chỉ là bức ảnh về con trai mình, mẹ nâng niu bức ảnh như một phần máu thịt của mình. Con của mẹ đã hy sinh ở tuổi 18 và hiện vẫn chưa thể trở về quê hương, để lại trong mẹ nỗi nhớ thương suốt cả đời người.

Mỗi người lính ngã xuống nơi chiến trường đều là nỗi đau không gì bù đắp được với những người thân yêu nơi quê nhà. Bao năm qua, bà Nguyễn Thị Dung - chị gái liệt sĩ Nguyễn Phong Ba, ở xã Hoằng Giang vẫn lặng lẽ thắp hương cho em trai qua một tấm di ảnh. Lần giở ký ức, bà vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết về em trai mình, liệt sĩ Nguyễn Phong Ba nhập ngũ tháng 4 năm 1962, hy sinh năm 1969. Tuổi đã cao, mắt kém, bà không đọc được những dòng chữ của em trai ghi lại trong nhật ký những ngày tháng trên chiến trường, nhưng với bà, đó cũng đã là một điều an ủi. Cũng như bao thân nhân liệt sĩ khác, bà vẫn luôn đau đáu một niềm ước mong sớm được đón em trai trở về, để có thể gọi tên em trước phần mộ, để nỗi nhớ có một nơi chốn mà neo lại và để hành trình đi tìm em có thể khép lại trong bình yên.

Bà Nguyễn Thị Dung, chị gái liệt sĩ Nguyễn Phong Ba, nghẹn ngào: “Nguyện vọng bao năm của gia đình là mong Nhà nước tìm kiếm được hài cốt của em để đưa về đất mẹ. Em mất mẹ từ lúc 17 tháng, em xung phong lên đường nhập ngũ khi tròn 17 tuổi, từ ngày em đi không trở về. Nguyện vọng của gia đình là tìm kiếm được hài cốt của em, để cho gia đình được gặp em...”.

Toàn tỉnh hiện có 32 nghĩa trang liệt sĩ phân bố trên 29 địa bàn xã, phường; với tổng 11.174 mộ liệt sĩ, trong đó có 9.842 mộ đã có đủ thông tin hoặc đã được lấy mẫu. Còn 2.932 mộ chưa xác định được thông tin. Thời gian trôi qua, địa hình nơi các anh nằm lại đã đổi thay, những người biết về thông tin liệt sĩ ngày một ít đi. Xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, là mệnh lệnh của trái tim, những người lính đội quy tập vẫn ngày đêm vượt núi, ăn lán, ngủ rừng, để đi tìm đồng đội. Mùa khô 2025-2026, Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết: “Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, phối hợp với các ngành rà soát sơ đồ nghĩa trang, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tập huấn quy trình lấy mẫu ADN bảo đảm chặt chẽ, khoa học, an toàn và đúng quy định”.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu tìm kiếm, quy tập 40 đến 45 hài cốt liệt sĩ (trong nước là 12 hài cốt liệt sĩ, tại Lào là 33 hài cốt liệt sĩ). Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu toàn bộ 2.932 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trước quý I/2027. Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Ninh được chọn làm điểm triển khai đầu tiên để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng trên toàn tỉnh. Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027; sơ kết sau 250 ngày triển khai và tổng kết vào tháng 7/2027.

Tại hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Đây là khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, trong khi quy trình lấy, quản lý, bàn giao mẫu và xác minh thông tin phải tuyệt đối chặt chẽ, nghiêm ngặt, đúng quy định. Điều kiện thời tiết bước vào mùa mưa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả thực hiện. Tất cả các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Để hoàn thành nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân cung cấp thông tin; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giám định ADN, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Chiến dịch 500 ngày đêm” mang ý nghĩa của một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là hành trình của lòng biết ơn, của nghĩa tình và trách nhiệm với lịch sử. Hành trình trả lại tên cho các anh vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ - một hành trình của lòng biết ơn, của những lời thề trước anh linh đồng đội và của khát vọng cháy bỏng: Đưa những người con anh dũng trở về với đất mẹ yêu thương.

Bài và ảnh: Hoàng Lan