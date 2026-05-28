Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026

Sáng 28/5, tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5/2026).

Chương trình thu hút sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, cán bộ y tế cùng 300 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá là: “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Chủ đề nhằm cảnh báo những nguy cơ từ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm nicotine thế hệ mới đang ngày càng len lỏi vào giới trẻ thông qua các hình thức quảng bá tinh vi.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, thuốc lá hiện là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 1,6 triệu người tử vong do hút thuốc thụ động.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, trường học, cơ sở y tế được duy trì thường xuyên; công tác truyền thông ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

Tuy nhiên, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong thanh thiếu niên vẫn diễn biến phức tạp. Các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang len lỏi vào trường học, ký túc xá và không gian mạng với nhiều hình thức quảng cáo trá hình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tương lai của giới trẻ.

Để hưởng ứng thiết thực Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026, Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng môi trường không khói thuốc; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo, mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trái phép tại trường học và nơi công cộng.

Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thanh Hóa cũng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên y tế, phụ huynh và học sinh, sinh viên chung tay nói không với thuốc lá, tích cực xây dựng gia đình, trường học, cơ quan và cộng đồng không khói thuốc vì sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Thầy Nguyễn Anh Thế, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, phát biểu hưởng ứng và thể hiện quyết tâm xây dựng trường học không khói thuốc.

Tại buổi lễ, đại diện đại diện các nhà trường và sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã phát biểu hưởng ứng, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thanh Hóa và đại diện 5 trường THCS, 2 trường THPT, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã ký cam kết xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Ngay sau lễ mít tinh, lực lượng cán bộ, đoàn viên, sinh viên đã tham gia diễu hành cổ động trên các tuyến phố chính của phường Hạc Thành nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá và trách nhiệm phòng, chống tác hại thuốc lá trong tình hình mới.

Thông qua hoạt động mít tinh và diễu hành, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Nói không với thuốc lá”, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện nicotine và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Tô Hà