Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Lưu Vệ thực hiện tốt phương châm “3 tốt, 1 không”

Sáng 28/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Lưu Vệ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo xã Lưu Vệ và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Lưu Vệ có hơn 100 hội viên. Cán bộ, hội viên luôn giữ vững, kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều hội viên dù tuổi đã cao nhưng vẫn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, công tác nghĩa tình đồng đội được Hội duy trì hiệu quả. Hội đã kết nối hỗ trợ 2 hội viên xây 2 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 120 triệu đồng; xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội bình quân đạt 500 nghìn đồng/hội viên, nhiều chi hội đạt từ 1-2 triệu đồng/viên. Nguồn quỹ này đã giúp đỡ nhiều hội viên khó khăn ổn định cuộc sống và tri ân đồng đội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nghĩa tình đồng đội; công tác giáo dục truyền thống; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; thực hiện tốt phương châm “3 tốt, 1 không” gồm: Xây dựng Hội tốt, nghĩa tình đồng đội tốt, xây dựng gia đình và địa phương tốt, không có hội viên vi phạm pháp luật; tri ân và chăm lo cho hội viên, làm tốt công tác nghĩa tình; tham gia xây dựng xã văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu đô thị văn minh, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Hội Truyền Thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tặng quà Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Lưu Vệ nhân dịp đại hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo xã Lưu Vệ chúc mừng Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Lưu Vệ, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Lưu Vệ, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Nguyễn Duy Dân được bầu làm Chủ tịch hội.

