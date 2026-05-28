Vingroup phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh” đồng loạt tại 4 quốc gia Đông Nam Á

Ngày 5/6, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ phối hợp cùng các công ty thành viên, công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup, và nhiều tổ chức đối tác phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh”, triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành và 3 điểm cầu quốc tế ở Lào, Indonesia và Philippines.

Chiến dịch nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Đại dương Thế giới (8/6); đồng thời nhận được sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở, trường học cùng nhiều đơn vị đồng hành trên cả nước. Chiến dịch dự kiến thu hút hơn 25.000 người tham gia.

Điểm nhấn của chiến dịch là 4 trụ cột hoạt động được triển khai trên quy mô lớn gồm: đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 38 điểm cầu trong và ngoài nước vào sáng ngày 5/6; phong trào “Ngày di chuyển không phát thải - Di chuyển xanh vì tương lai xanh”; cuộc thi sáng tác video chủ đề môi trường “Thử thách Sáng tạo xanh - Green Creativity Challenge” và chuỗi livestream tương tác “Chinh phục Tri thức Xanh” trong tuần đầu tháng 6.

Chiến dịch được phát động vào sáng 5/6, với sự tham gia của hơn 10.000 CBNV Vingroup, tình nguyện viên và người dân địa phương. Tất cả đồng loạt ra quân tổng vệ sinh tại 38 điểm cầu trên cả nước và tại Lào, Indonesia, Philippines. Phạm vi triển khai trải rộng từ các bờ biển, công viên đô thị tới khu dân cư và các không gian công cộng. Người tham gia sẽ thu gom các loại rác thải như chai nhựa, túi ni lông, rác thải sinh hoạt... đang gây ô nhiễm hệ sinh thái và môi trường đô thị, ảnh hưởng tới chất lượng sống cũng như sự phát triển bền vững của từng địa phương.

Hàng nghìn tình nguyện viên sẽ tham gia ra quân hành động vì môi trường tại 38 điểm cầu ở Việt Nam và tại Lào, Indonesia và Philippines vào sáng ngày 5/6. Ảnh: Quỹ Vì tương lai xanh.

Việc đồng loạt triển khai tại 38 điểm cầu trong và ngoài nước mang ý nghĩa kết nối cộng đồng trên quy mô rộng lớn, từ Việt Nam đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Bằng những hành động thiết thực, buổi ra quân hướng tới hình thành mạng lưới những công dân xanh cùng chung trách nhiệm gìn giữ hệ sinh thái, lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường và truyền cảm hứng về lối sống bền vững.

“Việc đồng thời triển khai tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các điểm cầu quốc tế tại Lào, Indonesia và Philippines không chỉ mở rộng quy mô tác động của chiến dịch mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình của Quỹ Vì tương lai xanh, từng bước đưa các sáng kiến môi trường do Việt Nam khởi xướng vươn tầm khu vực. Thông qua chiến dịch, Quỹ mong muốn kết nối các cộng đồng đa văn hóa, đa bản sắc cùng chung tay hành động vì môi trường, đồng thời thúc đẩy tinh thần hợp tác xuyên biên giới nhằm giải quyết những thách thức phát triển bền vững của khu vực và toàn cầu”, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho biết.

Người dân quan tâm tại các địa phương có thể tìm hiểu các điểm cầu gần nơi mình sinh sống và đăng ký tham gia tại đây: https://forms.gle/xL77UhB26zMDqDJfA

Cũng trong sáng ngày 5/6, dự kiến 10.000 người sẽ hưởng ứng phong trào “Ngày di chuyển không phát thải - Di chuyển xanh vì tương lai xanh” bằng việc sử dụng xe buýt điện, xe máy điện, xe đạp hoặc đi bộ đến cơ quan, trường học thay cho phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Người tham gia được khuyến khích chia sẻ hình ảnh check-in cùng phương tiện xanh lên mạng xã hội, để mỗi hành trình xanh trở thành một lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động.

Quỹ Vì tương lai xanh triển khai hàng loạt chương trình cộng đồng quy mô lớn để khuyến khích cộng đồng tích cực hành động vì môi trường, thúc đẩy lối sống xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Quỹ cũng tổ chức cuộc thi sáng tạo video truyền cảm hứng chủ đề “Thử thách Sáng tạo xanh - Green Creativity Challenge” (diễn ra từ ngày 1/6 – 28/7) dành cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ trên toàn quốc, xoay quanh ba chủ đề chính gồm môi trường xanh, di chuyển xanh và năng lượng xanh. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, cuộc thi hướng tới hình thành cộng đồng những nhà sáng tạo nội dung trẻ lan tỏa lối sống xanh và phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường từ chính cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, vào các tối ngày 1, 3, 5 và 7/6, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ tổ chức chuỗi livestream tương tác “Chinh phục Tri thức Xanh” trên Facebook chính thức. Chương trình mang tới những kiến thức thực tiễn về bảo tồn tài nguyên nước, nông nghiệp xanh, biến đổi khí hậu... thông qua các hình thức tương tác sinh động gồm đố vui và trò chơi kiến thức. Với sự tham gia của các chuyên gia môi trường, phát triển bền vững cùng những gương mặt trẻ tiên phong trong lối sống xanh, chương trình kỳ vọng góp phần lan tỏa nhận thức đa chiều, gần gũi và thiết thực về phát triển bền vững tới cộng đồng.

Chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh” tiếp nối hành trình bền bỉ mà Quỹ Vì tương lai xanh đã và đang triển khai nhằm thúc đẩy lối sống xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong những năm qua, Quỹ đã liên tục phát động nhiều sáng kiến cộng đồng quy mô lớn như chiến dịch “Thứ Tư Ngày Xanh”, các chương trình thúc đẩy di chuyển xanh, tiêu dùng xanh, giáo dục xanh cùng nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, trường học, địa phương và người dân nhằm từng bước kiến tạo hệ sinh thái hành động vì môi trường theo hướng đồng bộ, dài hạn và bền vững.

