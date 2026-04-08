Chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa nhân dịp lễ Phục sinh năm 2026

Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2026, sáng 8/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; Hội Dòng Mến Thánh giá Thanh Hóa và Hội Thánh Tin lành Thanh Hóa.

Cùng tham dự có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường gửi lời chúc mừng lễ Phục sinh đến Giám mục Giáo phận Nguyễn Đức Cường, Linh mục Trần Xuân Mạnh, các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đón một mùa Phục sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời thông tin nhanh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các vấn đề thời sự trong nước, trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, ý nghĩa của các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, bà con giáo dân trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Giám mục Giáo phận Nguyễn Đức Cường cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh gửi tới đồng bào Công giáo Thanh Hóa.

Thay mặt Giáo phận Thanh Hóa, Giám mục Giáo phận Nguyễn Đức Cường, Linh mục Trần Xuân Mạnh bày tỏ niềm vui và trân trọng trước sự quan tâm, thăm hỏi, chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ của Giáo phận Thanh Hóa với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các chủ trương của Trung ương về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám mục Giáo phận Nguyễn Đức Cường, Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò, hướng dẫn, vận động, tuyên truyền linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo tích cực chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân trong tỉnh chung tay xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phan Nga