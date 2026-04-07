Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đẩy nhanh quy hoạch và xây dựng hệ thống năng lượng mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy nhanh quy hoạch và xây dựng hệ thống năng lượng mới nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động do diễn biến tại Trung Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/3/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới ngày 6/4, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh cần thúc đẩy đồng bộ các nguồn năng lượng, trong đó chú trọng phát triển thủy điện, bảo vệ môi trường, đồng thời mở rộng điện hạt nhân theo hướng an toàn và có trật tự. Ông Tập Cận Bình khẳng định, việc sớm phát triển năng lượng gió và mặt trời đã chứng minh tầm nhìn dài hạn của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nhiệt điện than vẫn giữ vai trò nền tảng trong hệ thống năng lượng, cần tiếp tục duy trì để bảo đảm tính ổn định và khả năng dự phòng.

Trung Quốc hiện vận hành hơn một nửa công suất nhiệt điện than toàn cầu, đồng thời là quốc gia phát thải carbon lớn. Dù vậy, nước này vẫn kiên định định hướng chuyển dịch sang mô hình năng lượng sạch và ít phát thải hơn. Theo Chủ tịch Trung Quốc, một hệ thống năng lượng xanh hơn, đa dạng và bền vững sẽ là nền tảng bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế lâu dài.

Nhà máy điện Tô Châu thuộc chi nhánh An Huy của CHN Energy. Ảnh: CGTN

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung, kết hợp phát triển năng lượng tái tạo, mở rộng điện hạt nhân và tăng cường khai thác trong nước. Nước này cũng duy trì dự trữ dầu lớn và từng bước giảm phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển năng lượng đường biển.

Giới phân tích nhận định, cơ cấu năng lượng đa dạng giúp Trung Quốc có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến động giá năng lượng. Than đá vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu thụ, trong khi nhập khẩu qua các tuyến vận chuyển quốc tế chỉ chiếm một phần trong tổng nhu cầu.

Song song với đó, Trung Quốc tiếp tục triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, trong đó có các công trình thủy điện và năng lượng tái tạo tại khu vực Tây Tạng, nhằm tăng tỷ trọng năng lượng sạch trong cơ cấu năng lượng quốc gia.

Những định hướng trên cho thấy, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng đa dạng, linh hoạt hơn, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các biến động bên ngoài và bảo đảm ổn định cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AA