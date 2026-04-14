Chủ tịch Triều Tiên thị sát phóng tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa chống hạm từ tàu khu trục

Ngày 14/4. theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát cuộc phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon, đồng thời tái khẳng định việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân là ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng.

Một tên lửa được phóng đi từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành với sự tham gia của các quan chức quốc phòng cấp cao và chỉ huy hải quân. Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông Kim đã theo dõi toàn bộ quá trình từ một cầu cảng tại địa điểm không được tiết lộ.

Theo KCNA, đợt phóng nhằm kiểm tra hệ thống điều khiển thuộc tổ hợp chỉ huy vũ khí tích hợp trên tàu chiến, đồng thời giúp thủy thủ đoàn làm quen với quy trình khai hỏa. Hoạt động này cũng nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng chống gây nhiễu của hệ thống dẫn đường đã được cải tiến.

Trong khuôn khổ thử nghiệm, tàu khu trục Choe Hyon đã phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm. Các tên lửa hành trình bay trong khoảng 7.869–7.920 giây, trong khi tên lửa chống hạm bay từ 1.960–1.973 giây theo quỹ đạo định sẵn trên vùng biển phía tây, trước khi đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Ông Kim Jong-un thị sát các cuộc phóng thử tên lửa. Ảnh: KCNA.

Cùng ngày, ông Kim cũng nghe báo cáo về phương án trang bị hệ thống vũ khí cho hai tàu khu trục mới đang được đóng, đồng thời đưa ra chỉ đạo về định hướng phát triển lực lượng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hài lòng khi năng lực sẵn sàng cho các nhiệm vụ chiến lược của quân đội đã được nâng cao nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học quốc phòng. Ông nhấn mạnh việc, “không ngừng và vô hạn” tăng cường năng lực răn đe hạt nhân là đường lối nhất quán, đồng thời yêu cầu tiếp tục củng cố năng lực tấn công chiến lược, chiến thuật và hoàn thiện trạng thái sẵn sàng phản ứng nhanh.

Được biết, đây không phải lần đầu Triều Tiên tiến hành các vụ thử tương tự trong thời gian gần đây. Trước đó, trong tháng 3, Bình Nhưỡng đã hai lần thực hiện các cuộc phóng thử liên quan. Việc sử dụng thuật ngữ “chiến lược” được cho là hàm ý các hệ thống vũ khí này có thể được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Yonhap