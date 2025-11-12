Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Kim Tân

Sáng 12/11, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Vọng Thủy, xã Kim Tân.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, tặng cán bộ và Nhân dân thôn Vọng Thuỷ bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” – biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và Nhân dân khu dân cư thôn Vọng Thủy đã cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phong trào xây dựng nông thôn mới của khu dân cư trong thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Vọng Thủy có diện tích tự nhiên 220 ha, 206 hộ dân với 875 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Kinh và Mường cùng sinh sống. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn đã phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp với các chi hội đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn thôn hiện chỉ còn 1 hộ nghèo (0,48%) và 4 hộ cận nghèo (1,94%); đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lương Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Vọng Thủy đã đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đồng chí Lương Trọng Thành đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Kim Tân, thôn Vọng Thủy tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng khu dân cư sạch - xanh - sáng - đẹp - giàu, hướng tới xây dựng thôn an toàn - nghĩa tình - văn minh - hạnh phúc.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Kim Tân.

Tại ngày hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành đã trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Vọng Thủy bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” – biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao kinh phí 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Khuy ở thôn Đa Đụn; trao 11 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Kim Tân.

Lãnh đạo xã Kim Tân trao quà chúc mừng cho khu dân cư thôn Vọng Thủy.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Kim Tân đã trao quà chúc mừng cho khu dân cư và tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, hộ nghèo của thôn Vọng Thủy.

Tô Hà