Chủ tịch Duma Nga chỉ thị soạn thảo biện pháp trả đũa nếu EU tịch thu tài sản Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ngày 18/11 đã chỉ thị chuẩn bị một kiến nghị gửi Chính phủ Liên bang Nga, đề xuất các biện pháp trả đũa trong trường hợp các quốc gia châu Âu “đe dọa hoặc chiếm đoạt” các tài sản bị đóng băng của Nga.

Tòa nhà Duma Quốc gia Nga trên phố Okhotny Ryad. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Duma, ông Volodin nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ chuẩn bị kiến nghị, xem xét tại phiên họp Duma vào thứ Năm. Trước đó, nó sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và sau đó sẽ được thảo luận.” Chủ tịch Duma cũng gọi những người nhòm ngó tài sản Nga là “kẻ trộm, kẻ lừa đảo, núp sau màn che của Liên minh châu Âu” và cảnh báo rằng những ai liên quan đến các hành vi phi pháp này sẽ phải hoàn trả tài sản cùng lãi suất tương ứng.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, sau khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, các nước EU và Nhóm G7 đã đóng băng khoảng một nửa dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga, trị giá khoảng 300 tỷ euro, phần lớn nằm trong hệ thống thanh toán Euroclear của Bỉ. Từ đầu năm 2025 đến tháng 9, Liên minh châu Âu đã chuyển khoảng 14 tỷ euro từ số tài sản này sang Ukraine.

Trong phản ứng với các hành vi sử dụng trái phép tài sản Nga, Moskva đã ban hành các quy định đặc biệt về việc quản lý tài sản của các nhà đầu tư từ các nước “không thân thiện”. Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản là “hành vi trộm cắp”, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp trả đũa sẽ được triển khai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định rằng giới chức Bỉ “hiểu rõ tính phi pháp của hành động này và biết rằng sẽ có các biện pháp đáp trả”.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất dùng một phần tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ Ukraine, trong đó có kế hoạch khoản vay 140 tỷ euro được bảo đảm bằng nguồn quỹ tại Euroclear. Tuy nhiên," Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tỏ ra thận trọng với đề xuất này.

Vân Bình

Nguồn: RIA Novosti