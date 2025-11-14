Chủ động phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng vụ đông

Vụ đông hằng năm luôn được xác định là vụ sản xuất quan trọng, góp phần tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích và bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong dịp tết. Tuy nhiên, đây cũng là vụ sản xuất có nhiều thách thức khi thời tiết diễn biến thất thường, mưa bão, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh, gây hại cho cây trồng. Vì vậy, ngành nông nghiệp cùng các địa phương trong tỉnh đang tập trung hướng dẫn người dân chủ động phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng vụ đông.

Người dân xã Đông Thành phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ đông.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 10/11, toàn tỉnh đã gieo trồng được 24.759/46.000ha ha cây trồng vụ đông, đạt 53,8% kế hoạch. Trong đó, diện tích ngô đạt 7.374ha/14.000ha; lạc 1.000ha/1.400ha; khoai lang 875ha/1.700ha; rau đậu 12.362ha/23.000ha và các cây trồng khác 3.148ha/5.900ha. Một số địa phương có diện tích gieo trồng lớn như xã Hoa Lộc 949ha, Xuân Lập 880ha, Xuân Hòa 708ha, Hoằng Giang 622ha... Hiện toàn bộ diện tích cây màu vụ đông đang sinh trưởng, phát triển tốt, chưa phát hiện dịch bệnh đáng kể. Bà con nông dân đang tích cực gieo trồng các loại cây ưa ấm và chuẩn bị các điều kiện xuống giống các cây ưa lạnh, bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Mặc dù vậy, theo nhận định của ngành nông nghiệp trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động, các loại sâu bệnh hại có nguy cơ phát sinh mạnh, đặc biệt là ở các vùng có độ ẩm cao hoặc chân đất thấp trũng. Theo đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân, trên cây ngô cần lưu ý các đối tượng sâu keo mùa thu, sâu đục thân, đục bắp, rệp cờ, bệnh khô vằn và bệnh huyết dụ. Trên cây đậu tương thường xuất hiện ruồi đục thân, sâu cuốn lá, sâu đục quả, sâu khoang và bệnh sương mai. Cây lạc dễ bị bệnh lở cổ rễ do nấm, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt. Với các loại cây cà chua, khoai tây, cần đặc biệt đề phòng bệnh mốc sương, bệnh héo xanh, xoăn lá, cùng các loại côn trùng hại như bọ trĩ, rệp, nhện đỏ, ruồi đục quả. Còn nhóm cây dưa, bầu bí thường gặp bệnh sương mai, giả sương mai, chết ẻo cây con, bọ trĩ, bọ phấn, nhện. Riêng cây ớt và một số cây rau màu khác cũng dễ nhiễm bệnh thán thư, lở cổ rễ, sâu đục quả, nhện và rệp muội. Ngoài ra, tình trạng chuột phá hoại cây trồng vẫn là mối lo thường trực ở nhiều vùng sản xuất vụ đông.

Để hạn chế thiệt hại, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm ổ dịch, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp. Trong đó, người dân cần chủ động vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy tàn dư cây trồng vụ trước, làm đất kỹ, lên luống cao, bảo đảm thoát nước tốt để hạn chế nấm bệnh phát sinh. Đồng thời, bón phân cân đối NPK, kết hợp sử dụng phân hữu cơ hoai mục, chế phẩm sinh học giúp cây trồng sinh trưởng khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Khi xuất hiện sâu bệnh, người dân chỉ nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thật sự cần thiết, lựa chọn đúng loại thuốc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”.

Ông Trịnh Văn Chất, Trưởng Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: “Từ nay đến cuối năm, thời tiết còn diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh sớm, mưa nắng xen kẽ. Đây là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Vì vậy, người dân cần đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nếu để lây lan rộng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng và hiệu quả sản xuất. Người dân nên ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thân thiện môi trường; kết hợp biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng bẫy đèn, bẫy dính màu để diệt trừ côn trùng; thực hiện luân canh cây trồng và vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch để cắt nguồn lây bệnh.

Hiện nay, cùng với sự chủ động của người dân, đơn vị đang tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh; hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng trừ phù hợp với từng loại cây trồng. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật cho nông dân qua các lớp tập huấn, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng trừ sâu bệnh hại. Người dân cũng lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tuyệt đối không pha trộn tùy tiện các loại thuốc, không phun khi gió to, trời mưa, tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe. Sau khi sử dụng, thu gom bao bì, chai lọ, vỏ thuốc đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi ra đồng ruộng, kênh mương".

Với sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp, địa phương và sự chủ động của người dân trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cây trồng vụ đông toàn tỉnh đang phát triển ổn định. Đây là tiền đề quan trọng để bảo đảm thắng lợi vụ đông năm 2025, góp phần ổn định đời sống, tăng thu nhập cho người dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi