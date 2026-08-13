Hyundai Rotem và KAI hợp tác phát triển tên lửa không đối không tầm xa

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) và Hyundai Rotem ngày 13/8 cho biết hai bên đã nhất trí hợp tác phát triển và tích hợp tên lửa không đối không tầm xa cho máy bay chiến đấu KF-21, đồng thời tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các gói máy bay và vũ khí ra thị trường quốc tế.

Tiêm kích KF-21 xuất hiện tại lễ xuất xưởng ngày 25 tháng 3 năm 2026, ở thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: JoongAng Daily.

Trước đó một ngày, hai công ty đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác vũ khí trên không tại trụ sở KAI ở thành phố Sacheon, miền Đông Nam Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, KAI và Hyundai Rotem sẽ phối hợp phát triển và tích hợp hệ thống cho các nền tảng máy bay, trong đó có KF-21, cùng các loại vũ khí trên không như tên lửa không đối không tầm xa.

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu các mô hình xuất khẩu trọn gói, kết hợp máy bay với hệ thống vũ khí trang bị trên máy bay. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ phối hợp tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Hàn Quốc và nước ngoài, cũng như đẩy mạnh hoạt động tiếp thị trên thị trường quốc tế.

Việc ký biên bản ghi nhớ diễn ra trong bối cảnh Hyundai Rotem đang đẩy mạnh mở rộng từ lĩnh vực vũ khí mặt đất sang ngành hàng không vũ trụ, bao gồm phát triển hệ thống động lực, vũ khí dẫn đường không đối không tầm xa và phương tiện bay siêu vượt âm.

Đại diện Tập đoàn Hyundai Rotem và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (KAI), tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vũ khí hàng không, hôm 12 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Hyundai Rotem.

Đại diện Hyundai Rotem cho biết: “Thỏa thuận này sẽ tạo cơ hội để hai công ty tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vũ khí dành cho máy bay tương lai, thông qua việc kết hợp các công nghệ cốt lõi của mỗi bên. Dựa trên chuyên môn và năng lực kinh doanh của hai công ty, chúng tôi sẽ góp phần củng cố năng lực quốc phòng và tăng cường khả năng tự chủ quốc phòng của Hàn Quốc thông qua sự cạnh tranh lành mạnh.”

KAI dự kiến bàn giao lô 40 máy bay KF-21 đầu tiên cho Không quân Hàn Quốc vào năm 2028. Công ty đặt mục tiêu sản xuất thêm 80 máy bay với năng lực được nâng cấp vào năm 2032, nâng tổng số KF-21 trong biên chế Không quân Hàn Quốc lên 120 chiếc.

Hàn Quốc chính thức hoàn tất phát triển máy bay chiến đấu nội địa KF-21 vào đầu năm nay, chỉ hơn một thập kỷ sau khi khởi động dự án trị giá 8.800 tỷ won (khoảng 6,04 tỷ USD).

Thúy Hà

Nguồn: Chosun