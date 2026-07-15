Chính phủ và phe đối lập Venezuela nhất trí khởi động đối thoại

Ngày 14/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo Chính phủ lâm thời nước này và một số đại diện thuộc phe đối lập đã nhất trí sẽ khởi động các cuộc đàm phán chính thức vào ngày 1/8, nhằm thúc đẩy tiến trình tái thiết đất nước sau trận động đất nghiêm trọng hồi tháng 6, đồng thời hướng tới sự đồng thuận chính trị sau những biến động nhân sự cấp cao tại quốc gia Nam Mỹ này từ đầu năm đến nay.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez. Ảnh: Con El Mazo Dando.

Theo ông Jorge Rodríguez, hai bên sẽ thành lập một nhóm công tác chung để thảo luận các vấn đề liên quan đến công cuộc tái thiết và tăng cường các thể chế dân chủ. Ông nhấn mạnh đoàn kết là yếu tố quan trọng để duy trì hòa bình và hỗ trợ quá trình phục hồi sau thiên tai.

Trước đó, tiến trình tiếp xúc ghi nhận tín hiệu tích cực khi bà Dinorah Figuera, một đại diện của phe đối lập, đã tới thủ đô Caracas và có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez nhằm tìm kiếm một lộ trình giải quyết các bất đồng chính trị. Cuộc gặp đã tạo nền tảng cho chương trình nghị sự bao gồm các cột mốc và mốc thời gian cụ thể để các bên góp phần củng cố dân chủ, duy trì hòa bình và tìm kiếm một tương lai hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân Venezuela.

Trong một tuyên bố, bà Figuera cam kết sẽ thúc đẩy “một lộ trình kỹ thuật và chính trị song phương” và cho biết các cuộc đàm phán sẽ ưu tiên “tăng cường các thể chế dân chủ, hệ thống bầu cử”.

Mặc dù trận động đất kép hồi cuối tháng 6 vừa qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, song giới chức hai bên khẳng định yêu cầu khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân và ổn định đất nước chính là động lực thúc đẩy việc thành lập một nhóm làm việc chung.

Venezuela ưu tiên công tác khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra cuối tháng 6 và ổn định tình hình trong nước. Ảnh minh họa.

Hiện hệ thống chính trị tại Venezuela đang tập trung tối đa vào việc ổn định tình hình và khắc phục hậu quả của trận động đất kép xảy ra hồi cuối tháng 6. Theo số liệu công bố ngày 14-7, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất đã tăng lên hơn 4.700 người, trong khi hơn 16.000 người bị thương. Tổng cộng 107 khu tạm cư đã được thiết lập với khoảng 20.200 người đang lánh nạn. Gần 18.000 người vẫn trong tình trạng mất nhà ở và 856 tòa nhà bị hư hại.

Thanh Giang

Nguồn: Indo Premier Sekuritas, NDTV.