Chính phủ Nhật Bản tái khẳng định lập trường kiên định về vũ khí hạt nhân

Chính phủ Nhật Bản tái khẳng định lập trường kiên định đối với Ba Nguyên tắc Phi hạt nhân: không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ, sau khi một quan chức an ninh cấp cao đề xuất Tokyo nên sở hữu vũ khí hạt nhân để tăng cường khả năng răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh xấu đi.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Minoru Kihara. Ảnh: The Japan News

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ngỳ 19/12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara khẳng định, lập trường hạt nhân của Nhật Bản không thay đổi. Ông đồng thời từ chối bình luận về phát biểu cụ thể cũng như việc liệu quan chức liên quan có tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hay không. Ông Kihara nhấn mạnh rằng, Nhật Bản luôn theo đuổi hòa bình và với tư cách là quốc gia duy nhất từng hứng chịu hai vụ ném bom nguyên tử trong chiến tranh, nước này mang trách nhiệm lịch sử và đạo lý đặc biệt trong việc dẫn dắt các nỗ lực hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Theo truyền thông Nhật Bản, quan chức đưa ra phát biểu gây tranh cãi hiện đang công tác tại Văn phòng Thủ tướng Takaichi Sanae và cho rằng Nhật Bản cần tăng cường năng lực răn đe, dù thừa nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ vấp phải nhiều trở ngại về mặt chính trị.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cũng khẳng định Nhật Bản không chấp nhận mô hình “chia sẻ hạt nhân” với Mỹ, do mô hình này không phù hợp với Ba Nguyên tắc Phi hạt nhân cũng như khuôn khổ pháp lý hiện hành, trong đó có Luật Cơ bản về Năng lượng Nguyên tử.

Chính phủ Nhật Bản cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ảnh: Asia Times

Trong khi đó, kết quả điều tra của Hãng tin Reuters công bố hồi tháng 8 cho thấy ngày càng có nhiều chính trị gia và người dân Nhật Bản sẵn sàng thảo luận khả năng nới lỏng Ba Nguyên tắc Phi hạt nhân. Xu hướng này phần nào xuất phát từ những nghi ngại về cam kết an ninh của Mỹ, cũng như từ các mối đe dọa gia tăng từ khu vực

Nhật Bản hiện là nơi tập trung lực lượng quân sự Mỹ ở nước ngoài lớn nhất và duy trì liên minh an ninh chặt chẽ với Washington trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, mọi cuộc thảo luận liên quan đến vũ khí hạt nhân vẫn đặc biệt nhạy cảm tại quốc gia này, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng quan ngại từ các nước láng giềng trong khu vực.

Minh Phương

Nguồn: NHK, Kyodo, Japan Times