Xã Triệu Sơn phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ

Kiểm tra tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Triệu Sơn, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sớm ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, thống nhất, bước đầu thể hiện tư duy quản trị mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng công việc lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao đổi với người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn.

Ngày 28/1, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tại xã Triệu Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Triệu Sơn.

Đồng chí Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Cùng đi có đồng chí Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn báo cáo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo xã Triệu Sơn cho biết: Từ ngày 1/7/2025, xã Triệu Sơn chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cơ sở sáp nhập 5 xã gồm: Minh Sơn, Dân Lực, Dân Quyền, Dân Lý và thị trấn Triệu Sơn trước đây.

Sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 41km2, dân số trên 54.000 người. Đảng bộ xã có 132 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 3.300 đảng viên.

Các thành viên trong đoàn công tác dự buổi làm việc.

Năm 2025 - năm đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, xã Triệu Sơn vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 78 triệu đồng/năm; toàn xã có 315 doanh nghiệp, trong đó nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế trong tốp đầu toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,28%.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xã tiếp nhận, giải quyết trực tuyến, đúng và sớm hơn thời gian quy định; mức độ hài lòng của người dân cao.

Quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định, không phát sinh điểm nóng.

Lãnh đạo chủ chốt xã Triệu Sơn dự buổi làm việc.

Về công tác chuẩn bị cho Nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy xã Triệu Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các sự kiện, lễ hội đầu năm trên địa bàn.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã đã thành lập 9 đơn vị bầu cử, 40 khu vực bỏ phiếu.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ của địa phương hiện nay; trong đó, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chưa đồng đều, trách nhiệm người đứng đầu ở một số lĩnh vực chưa rõ nét, công tác phối hợp giữa một số đơn vị chưa thật sự hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và đặc biệt là kết quả bước đầu trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp của xã Triệu Sơn. Đồng chí nêu rõ: Sau sáp nhập, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sớm ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, thống nhất, bước đầu thể hiện tư duy quản trị mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng công việc lớn.

Lãnh đạo chủ chốt xã Triệu Sơn dự buổi làm việc.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Triệu Sơn phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển, lấy hiệu quả công việc phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu xã tập trung rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị theo hướng đồng bộ, bài bản, tránh manh mún, dàn trải. Cần tập trung nguồn lực hình thành đô thị mới quy mô đủ lớn, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với bố trí tái định cư cho Nhân dân, tạo dư địa phát triển và tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách. Việc khai thác quỹ đất phải được thực hiện trên cơ sở quy hoạch rõ ràng, minh bạch, gắn với mục tiêu phát triển lâu dài, không chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và số hóa hồ sơ, coi đây là nền tảng để quản lý tài nguyên, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu lực điều hành. Cùng với đó, cần rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai, kiên quyết xử lý những dự án không còn phù hợp, tập trung nguồn lực cho các dự án có khả năng tạo động lực tăng trưởng.

Lãnh đạo chủ chốt xã Triệu Sơn dự buổi làm việc.

Về phát triển kinh tế, địa phương cần chủ động chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu các mô hình hiệu quả, giá trị cao, gắn với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương; không trông chờ vào những ngành sử dụng nhiều lao động nhưng giá trị gia tăng thấp. Phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững và giữ vững an ninh nông thôn.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt, phải chấn chỉnh thái độ, tác phong phục vụ Nhân dân, coi Trung tâm Phục vụ hành chính công là “bộ mặt của chính quyền”, từ cơ sở vật chất đến tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bí thư Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu xã Triệu Sơn làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp chặt chẽ giữa công an và quân sự trong xử lý các tình huống phát sinh từ cơ sở.

Lãnh đạo chủ chốt xã Triệu Sơn dự buổi làm việc.

Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh lưu ý xã Triệu Sơn chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; chăm lo đầy đủ cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng thời, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai công tác giao nhận quân năm 2026 bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định, dân chủ, an toàn và thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao đổi với người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Triệu Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động của Trung tâm, nhất là việc áp dụng chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ người dân. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trung tâm sắp xếp lại hệ thống trang thiết bị nhằm tạo không gian thuận lợi, hợp lý để phục vụ người dân một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Minh Hiếu