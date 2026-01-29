Tổng thống Nga và Syria hội đàm tại điện Kremlin

Trong khuôn khổ chuyến công du tới Nga, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo Syria tới Nga chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng, trong bối cảnh hai nước tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao và hợp tác song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Điện Kremlin Ảnh: SANA

Trong cuộc gặp ngày 28/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga - Syria có nền tảng hữu nghị lâu dài, đồng thời cảm ơn người đồng cấp al-Sharaa vì những đóng góp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga – Syria có nền tảng hữu nghị lâu dài. Ảnh: SANA

Truyền thông Nga dẫn lời ông Putin cho biết kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng khoảng 4% kể từ cuộc gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 10/2025. Nhà lãnh đạo Nga đánh giá mức tăng này là tín hiệu tích cực và cần được duy trì, nhấn mạnh Moscow sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Damascus trên nhiều lĩnh vực như y tế, xây dựng, công nghiệp và thể thao. Các doanh nghiệp xây dựng Nga được cho là sẵn sàng tham gia các dự án tái thiết tại Syria. Tổng thống Putin cũng ghi nhận những nỗ lực của Damascus trong việc củng cố ổn định và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ.

Tổng thống Syria Al-Sharaa cảm ơn Nga đã đóng góp vào ổn định khu vực. Ảnh: SANA

Về phần mình, ông al-Sharaa cảm ơn Nga đã đóng góp vào ổn định khu vực, đồng thời cho rằng hai bên còn nhiều nội dung cần trao đổi và bày tỏ kỳ vọng các cuộc thảo luận sẽ mang lại kết quả tích cực.

Hai nhà lãnh đạo không đề cập công khai đến vấn đề hiện diện quân sự của Nga tại Syria. Trong khi đó, kênh Al Jazeera đưa tin Nga đã rút lực lượng khỏi sân bay Qamishli ở khu vực Đông Bắc Syria hồi đầu tuần.

Chính quyền mới tại Damascus đang đối mặt với yêu cầu phục hồi kinh tế và kiểm soát bất ổn nội bộ, đồng thời thúc đẩy nối lại quan hệ với nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ. Tháng 12/2025, ông al-Sharaa đã tới Washington và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 27/1, Tổng thống Trump nhận định nhà lãnh đạo Syria là “nhân vật được kính trọng” và cho rằng tình hình tại Syria đang có diễn biến tích cực.

Vân Bình

Nguồn: TASS, SANA