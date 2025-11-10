Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Axios ngày 9/11 đưa tin, tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài tại Mỹ đang gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng quốc phòng, làm trì hoãn hơn 5 tỷ USD giá trị hợp đồng xuất khẩu vũ khí sang các nước thành viên NATO ở châu Âu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến các đợt chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine

Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine. Ảnh: ABC News

Theo Axios, việc chính phủ đóng cửa kéo dài 40 ngày đã làm tê liệt hoạt động của một số cơ quan liên bang, bao gồm cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu. Do đó, việc chuyển giao những hệ thống vũ khí như HIMARS, Aegis và tên lửa AMRAAM cho Đan Mạch, Croatia và Ba Lan đã bị gián đoạn hoặc hoãn lại.

Hiện chưa rõ điểm đến cuối cùng của các lô hàng này, song Axios cho biết, các đồng minh NATO đang tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng của mình, trong khi các thương vụ bán vũ khí cho NATO thường được chuyển giao một phần để hỗ trợ Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sự chậm trễ này đã ảnh hưởng đến các giao dịch bán vũ khí đang chờ xử lý từ chính phủ Mỹ, cũng như các giấy phép xuất khẩu vũ khí của các công ty quốc phòng tư nhân Mỹ. Theo quy định, việc bán vũ khí ra nước ngoài phải được thông qua Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí, bao gồm bước thông báo cho các ủy ban quốc hội. Tuy nhiên, do nhiều viên chức liên quan đang tạm nghỉ việc, quy trình này hiện gần như bị đình trệ.

Trong khi đó, Kênh RT của Liên bang Nga cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng gây sức ép buộc các nước thành viên NATO ở châu Âu gánh phần lớn trách nhiệm hỗ trợ Ukraine bằng cách mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Trump hồi đầu năm nay khẳng định: “Chúng ta gửi vũ khí cho NATO, và NATO sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí của những vũ khí đó”, ngay sau khi các thành viên châu Âu của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Liên bang Nga từ lâu đã lên án việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó khiến họ trở thành một bên tham chiến trong cuộc xung đột mà Moskva coi là “chiến tranh ủy nhiệm do NATO dẫn đầu.” Theo Liên bang Nga, những đợt viện trợ này chỉ kéo dài cuộc chiến, chứ không thể thay đổi được kết cục của nó.

Lê Hà

Nguồn: Axios, RT

#Vũ khí #Nato #Ukraine #Châu Âu #Chính phủ mỹ đóng cửa #Tổng thống mỹ donald trump #Liên bang nga

