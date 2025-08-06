NATO sẽ phối hợp cung cấp vũ khí thường xuyên, quy mô lớn cho Ukraine

NATO đã bắt đầu điều phối việc chuyển giao thường xuyên các gói vũ khí lớn cho Ukraine sau khi Hà Lan tuyên bố cung cấp thiết bị phòng không, đạn dược và các khoản viện trợ quân sự khác trị giá 578 triệu USD.

Thụy Điển cũng tuyên bố sẽ đóng góp 275 triệu USD cho nỗ lực chung cùng với các nước láng giềng Bắc Âu là Đan Mạch và Na Uy để cung cấp hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng, đạn dược và phụ tùng thay thế trị giá 500 triệu USD.

Hai đợt chuyển giao thiết bị, phần lớn được mua từ Mỹ, dự kiến diễn ra trong tháng này, mặc dù gói thiết bị của Bắc Âu dự kiến sẽ đến vào tháng 9. Thiết bị được cung cấp dựa trên nhu cầu ưu tiên của Ukraine trên chiến trường. Các đồng minh NATO sau đó sẽ xác định vị trí vũ khí và chuyển giao. NATO cho biết các gói hỗ trợ sẽ được chuẩn bị nhanh chóng và vận chuyển thường xuyên.

Quân đội hùng mạnh hơn của Nga đang đạt được những bước tiến trên chiến tuyến dài 1.000 km. Hiện tại, quân đội Nga đang tiến hành một chiến dịch nhắm vào thành phố Pokrovsk ở phía đông, một trung tâm hậu cần của Ukraine.

Viện Kiel, nơi theo dõi sự hỗ trợ cho Ukraine, ước tính tính đến tháng 6, các nước châu Âu đã cung cấp 83 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2/2022, so với 65 tỷ USD viện trợ của Mỹ.

Với tư cách là một tổ chức, NATO chỉ cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Ukraine như quân phục, lều bạt, vật tư y tế và hỗ trợ hậu cần. Liên minh quân sự gồm 32 quốc gia này chủ yếu tìm cách bảo vệ lãnh thổ NATO khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng của Nga và tránh bị lôi kéo vào một cuộc chiến chống lại một cường quốc hạt nhân.

Nhưng vai trò hỗ trợ của họ đã được mở rộng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, ngay cả khi chính quyền của ông khẳng định các đồng minh châu Âu giờ đây phải tự lo liệu an ninh của chính họ và của quốc gia láng giềng đang bị chiến tranh tàn phá. Ông Trump phát biểu vào ngày 28/7, cho biết Mỹ “sẽ gửi thiết bị quân sự và các thiết bị khác cho NATO, và họ sẽ làm những gì họ muốn, nhưng tôi đoán phần lớn là hợp tác với Ukraine”.

TD (Theo AP, NBC)