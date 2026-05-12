Chiều tối và đêm 12/5, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay (12/5), khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác.

Đêm qua và sáng nay (12/5), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, ngày và đêm 12/5, ở khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và đêm 12/5, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

NM