Chiến sự Nga - Ukraine gia tăng, đàm phán hòa bình vẫn bế tắc

Ngày 18/5, theo các tuyên bố mới nhất từ Moscow và Kiev, Nga và Ukraine tiếp tục cáo buộc lẫn nhau gia tăng các hoạt động quân sự, trong khi triển vọng nối lại đàm phán hòa bình vẫn chưa rõ ràng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: RT

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Moscow hiện chưa nhận được tín hiệu nào từ phía Ukraine về việc sẵn sàng nối lại các vòng đàm phán nhằm giải quyết xung đột. Ông Galuzin nói Ukraine chưa cho thấy tiến triển thực chất hướng tới giải pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng một tiến trình thương lượng chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev chấp nhận các điều kiện liên quan đến ngừng bắn và điều chỉnh tình hình quân sự trên thực địa. Tuy nhiên, ông Galuzin cũng thừa nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai sẽ rất phức tạp, dù Nga “sẵn sàng đối thoại”.

Trong khi đó, chiến sự tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn. Giới chức Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công được mô tả là lớn nhất nhằm vào Moscow trong hơn một năm qua, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga nói hệ thống phòng không đã đánh chặn hơn 1.000 drone trong vòng 24 giờ, trong đó có hàng chục thiết bị hướng về thủ đô.

Một tòa nhà chung cư bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở Krasnogorsk, vùng Moscow. Ảnh: Reuters

Chính quyền địa phương Moscow cho biết nhiều khu vực dân cư, cơ sở hạ tầng và khu vực gần nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng do mảnh vỡ hoặc các vụ rơi drone. Sân bay Sheremetyevo cũng ghi nhận mảnh vỡ rơi xuống khu vực sân bay nhưng không gây gián đoạn hoạt động.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận các cuộc tấn công và cho rằng đây là phản ứng trước các đợt không kích của Nga vào Kiev. Ông khẳng định Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời tiếp tục nhắm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng được cho là phục vụ chiến sự.

Ngoài ra, truyền thông nhà nước Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 3.000 drone Ukraine trong một tuần, phần lớn tại các khu vực phía tây nước Nga. Các bên đều cáo buộc đối phương tấn công mục tiêu dân sự, trong khi chiến sự kéo dài hơn bốn năm tiếp tục làm gia tăng căng thẳng an ninh khu vực và gây áp lực lên các nỗ lực ngoại giao quốc tế.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Reuters