Chiến sự Mỹ – Iran chưa hạ nhiệt: Chi phí của Mỹ vượt 1 tỷ USD mỗi ngày

Ngày 5/4, theo ước tính của cổng thông tin theo dõi chi phí chiến tranh Iran War Cost Tracker, sau hơn một tháng giao tranh, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã tiêu tốn hơn 42 tỷ USD, tương đương mức chi trung bình khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày. Con số này phản ánh quy mô và cường độ của chiến dịch trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) gia tăng các hoạt động đáp trả nhằm vào Israel và các cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Mỹ đã chi hơn 42 tỷ đô la cho các hoạt động quân sự ở Iran. Ảnh: Tass

Dữ liệu được xây dựng dựa trên thông tin từ cuộc điều trần của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Mỹ ngày 10/3, trong đó giới chức quốc phòng cho biết Washington đã chi khoảng 11,3 tỷ USD trong sáu ngày đầu chiến dịch và dự kiến duy trì mức chi khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày khi xung đột tiếp diễn.

Chiến dịch do Mỹ và Israel triển khai từ ngày 28/2 với các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, bao gồm cả khu vực đô thị như Tehran. Đáp trả, IRGC tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các cơ sở quân sự Mỹ tại nhiều quốc gia trong khu vực, gồm Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia, cho thấy phạm vi căng thẳng lan rộng trong khu vực.

Chiến sự Mỹ – Iran chưa hạ nhiệt. Ảnh: Modern.az

Hiện chưa có xác nhận độc lập về tổng chi phí thực tế. Các chuyên gia nhận định mức chi lớn phản ánh chi phí hậu cần, nhiên liệu và vũ khí công nghệ cao, đồng thời làm dấy lên tranh luận tại Washington về tính bền vững của ngân sách quốc phòng nếu xung đột kéo dài. Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn với cường độ cao và chuỗi cung ứng năng lượng qua eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ gián đoạn, tác động kinh tế được cho là có thể vượt xa các ước tính hiện tại.

Trước đó, đề xuất ngân sách năm tài khóa 2027 của Tổng thống Donald Trump kêu gọi nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 1.500 tỷ USD. Kế hoạch bao gồm tăng 251 tỷ USD chi tiêu quốc phòng cơ bản và bổ sung 350 tỷ USD thông qua dự luật ngân sách mới, trong khi cắt giảm 73 tỷ USD chi tiêu ngoài quốc phòng — mức mà các tổ chức giám sát cho là chưa đủ để bù đắp.

Lê Hà.

Nguồn: Tass