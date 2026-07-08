Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2027

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; đặc biệt là xung đột tại Trung Đông tác động trực tiếp đến vận tải biển, chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, mang lại cả cơ hội và thách thức đối với các quốc gia. Ở trong nước, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành các Nghị quyết đột phá chiến lược, Chính phủ ban hành nhiều chính sách mạnh, vượt trội để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, giải phóng sức sản xuất, tạo động lực tăng trưởng 2 con số.

Năm 2027 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, là năm bản lề củng cố nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 12/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Cụ thể, đối với xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan tình hình, dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026 và dự báo tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh năm 2027; Chủ động phương án, kịch bản, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 gồm đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Dự toán thu NSNN năm 2027 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, đảm bảo bao quát, thu đúng, thu đủ và kịp thời các nguồn thu vào NSNN; Đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2026, có tính toán, lượng hóa cụ thể các yếu tố tăng giảm, dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về ngân sách, thuế, phí, lệ phí và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế, dự báo tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước. Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2027 bình quân cả tỉnh tăng khoảng 13 - 15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026, mức tăng trưởng tại từng xã, phường phù hợp với tăng trưởng kinh tế và nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2027 tăng bình quân khoảng 5 - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026.

Trên cơ sở dự toán chi cân đối ngân sách địa phương được xác định theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa được xây dựng đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 của tỉnh, báo cáo theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính, các ngành, địa phương, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2027 của ngành, địa phương mình; Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 của ngành, địa phương mình, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính./.

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HG (Nguồn: UBND tỉnh)