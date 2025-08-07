Cháy rừng thiêu rụi hơn 16.000ha ở miền Nam nước Pháp

Trong hơn 24 giờ, đám cháy rừng bùng phát ở Aude, một khu vực Địa Trung Hải của Pháp, gần biên giới Tây Ban Nha đã thiêu rụi một khu vực rộng lớn hơn cả thủ đô Paris, thổi bay hơn 16.000ha thảm thực vật.

Cháy rừng ở Pháp. (Nguồn: Guardian)

Ngày 6/8, trong chuyến thị sát khu vực cháy rừng ở tỉnh Aude, miền Nam nước Pháp, Thủ tướng Francois Bayrou phát biểu đây là một “thảm họa với quy mô chưa từng có.”

Nói về nguyên nhân đám cháy, ông cho biết có thể do các hoạt động ven đường làm bùng phát song sự nóng lên toàn cầu và hạn hán cũng có thể góp phần làm tăng quy mô của đám cháy rừng.

Theo giới chức Pháp, khu vực Aude cũng đã trải qua tình trạng hạn hán trong tháng này, khiến thảm thực vật trở nên rất khô.

Đám cháy bùng phát khoảng 16 giờ ngày 5/8 theo giờ địa phương đã cướp đi sinh mạng của một phụ nữ lớn tuổi, người đã tử vong tại nhà riêng ở Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Aude, đồng thời khiến ít nhất 13 người khác bị thương, bao gồm 11 lính cứu hỏa.

Chính quyền Aude thông báo rằng ít nhất 2.100 lính cứu hỏa và 500 xe cứu hỏa đã được triển khai để khống chế đám cháy. Theo lực lượng chức năng, đám cháy đã lan rộng 28km tính từ điểm xuất phát và hiện đang di chuyển với tốc độ từ 5-6km/giờ.

Vùng Nam Âu đã chứng kiến nhiều vụ cháy lớn trong mùa hè này. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tần suất và cường độ của nắng nóng và khô hạn, khiến khu vực này dễ bị cháy rừng hơn. Tháng trước, một đám cháy rừng đã lan đến cảng Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, khiến khoảng 300 người bị thương.

Theo Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, châu lục này là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt cao hơn 2 lần so với mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980./.

Theo TTXVN