Châu Âu nhất trí cắt giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040

Chủ tịch Hội đồng và các đại diện Nghị viện châu Âu (EP) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về sửa đổi Luật khí hậu châu Âu (ECL), đặt mục tiêu ràng buộc giảm 90% lượng phát thải khí nhà kính ròng vào năm 2040 so với mức năm 1990 và cho phép sử dụng tín chỉ carbon nước ngoài để bù đắp 5% lượng khí thải cần cắt giảm. Mục tiêu này thấp hơn so với kế hoạch ban đầu, nhưng được coi là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2050.

EU nhất trí cắt giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040. Ảnh: Reccessary

Để đạt mục tiêu giảm 90% khí thải ròng, EU bổ sung các yếu tố linh hoạt, trong đó từ năm 2036 cho phép dùng tín chỉ carbon quốc tế chất lượng cao để đóng góp tối đa 5% lượng phát thải ròng của năm 1990, qua đó thúc đẩy hợp tác toàn cầu. Thỏa thuận cũng nhấn mạnh vai trò của việc loại bỏ carbon vĩnh viễn thông qua Hệ thống Giao dịch khí thải EU (ETS) đồng thời tăng cường tính linh hoạt giữa các lĩnh vực và công cụ chính sách.

Một nội dung đáng chú ý khác là tăng cường cơ chế rà soát. Ủy ban châu Âu sẽ đánh giá định kỳ tiến độ, bao gồm năng lực cạnh tranh, giá năng lượng và mức hấp thụ ròng, đồng thời đề xuất sửa đổi luật khi cần thiết. Ngoài ra, thỏa thuận lùi thời điểm áp dụng hệ thống ETS2 -dành cho lĩnh vực xây dựng và giao thông đường bộ - từ năm 2027 sang năm 2028, nhằm giúp các nước thành viên có thêm thời gian chuẩn bị và giảm gánh nặng kinh tế ban đầu.

Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Tiện ích Đan Mạch Lars Aagaard cho rằng, mục tiêu cắt giảm 90% khí thải vào năm 2040 vừa đáp ứng yêu cầu hành động khí hậu, vừa bảo vệ khả năng cạnh tranh và an ninh của EU, đồng thời tạo nền tảng cho một tương lai bền vững và thịnh vượng hơn.

Thỏa thuận sẽ cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn và Hội đồng EU thông qua trước khi có hiệu lực 20 ngày sau khi đăng trên Công báo EU.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CNBC