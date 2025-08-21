Châu Âu ghi nhận kỷ lục số đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền

Ngày 20/8, Cơ quan Y tế Liên minh châu Âu (EU) cho biết châu lục này đã ghi nhận kỷ lục số đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền trong năm nay, mà một phần nguyên nhân là do Biến đổi Khí hậu làm thay đổi môi trường và tạo nên "trạng thái bình thường mới."

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết tính đến ngày 13/8 vừa qua đã có 8 quốc gia châu Âu báo cáo về 335 trường hợp nhiễm virus Tây sông Nile, trong đó có 19 ca tử vong. Italy là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 274 ca nhiễm.

Trong khi đó, muỗi Aedes albopictus - loài muỗi có thể lây truyền virus chikungunya - hiện đã xuất hiện ở 369 khu vực thuộc 16 quốc gia châu Âu, tăng từ 114 khu vực cách đây 1 thập kỷ.

Đáng chú ý, lần đầu tiên đã có một ca nhiễm được ghi nhận ở vùng Alsace của Pháp. Theo ECDC, ca bệnh này cho thấy nguy cơ lây truyền đang tiếp tục lan rộng về phía Bắc.

Cũng theo cơ quan trên, các yếu tố khí hậu và môi trường như nhiệt độ tăng, mùa Hè kéo dài, mùa Đông ấm hơn và lượng mưa thay đổi đang tạo ra môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sôi và truyền virus.

Giám đốc ECDC Pamela Rendi-Wagner cảnh báo châu Âu đang bước vào giai đoạn mới mà ở đó thời gian muỗi truyền bệnh kéo dài hơn, lan rộng hơn và dữ dội hơn.

ECDC kêu gọi các nước tăng cường phòng ngừa thông qua các biện pháp phối hợp hành động về y tế công cộng và các biện pháp bảo vệ cá nhân. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân ở các khu vực ảnh hưởng tăng cường tự bảo vệ mình bằng cách sử dụng thuốc chống muỗi, mặc quần áo dài, lắp lưới chắn cửa sổ và dùng màn ngủ./.

Theo TTXVN