Sân bay châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu bay

Căng thẳng tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá nhiên liệu tăng cao và đặt nhiều sân bay châu Âu trước nguy cơ thiếu hụt, ảnh hưởng tới hoạt động hàng không.

Máy bay Lufthansa được tiếp nhiên liệu tại sân bay Toulouse Blagnac, Pháp. Ảnh: POLITICO.

Các sân bay tại châu Âu đang đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu bay trong bối cảnh tác động lan rộng từ việc gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Tình trạng này đã bắt đầu ảnh hưởng tới hoạt động khai thác, với một số chuyến bay bị hủy do thiếu nhiên liệu.

Theo các nguồn phân tích năng lượng, các sân bay tại Vương quốc Anh, đặc biệt là London Heathrow, nằm trong nhóm chịu tác động lớn nhất. Một số hãng hàng không khu vực đã phải điều chỉnh mạng bay, trong đó có việc dừng khai thác một số đường bay do chi phí nhiên liệu tăng.

Tại Pháp, nguy cơ thiếu hụt cũng được đánh giá ở mức đáng chú ý. Tuy nhiên, nước này có khả năng linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các khu vực ngoài Trung Đông hoặc thông qua hệ thống vận chuyển nội khối châu Âu.

Diễn biến thị trường cho thấy giá nhiên liệu bay tại châu Âu đã tăng lên mức khoảng 1.900 USD/tấn, theo các tổ chức theo dõi chuyên ngành. Mặc dù hiện tại các sân bay vẫn duy trì được hoạt động, song cảnh báo về khả năng thiếu hụt trong thời gian tới đang gia tăng.

Một số dự báo cho thấy nếu tình hình kéo dài, nguồn cung nhiên liệu tại một số quốc gia có thể bị ảnh hưởng trong vài tháng tới, tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc nhập khẩu và năng lực dự trữ.

Trước đó, ngành hàng không châu Âu đã đối mặt với tình trạng phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu nhiên liệu, trong bối cảnh năng lực lọc hóa dầu trong khu vực suy giảm. Các tổ chức quốc tế nhận định điều này làm gia tăng rủi ro khi thị trường năng lượng toàn cầu biến động. Bên cạnh đó, việc các hãng hàng không phải điều chỉnh đường bay để tránh các khu vực rủi ro cũng khiến mức tiêu thụ nhiên liệu tăng lên, gây thêm áp lực đối với nguồn cung.

Các sân bay tại châu Âu đang đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu bay trong bối cảnh tác động lan rộng từ việc gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Ảnh: Travel Tomorrow.

Các tổ chức quản lý không lưu châu Âu cho biết, số chuyến bay bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi lộ trình có thể duy trì ở mức cao nếu tình hình kéo dài. Trong bối cảnh đó, các sân bay và hãng hàng không đang theo dõi sát diễn biến để chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, nhằm hạn chế tác động tới hoạt động vận tải hàng không.

Thanh Giang

Nguồn: Politico.