Châu Âu đẩy mạnh tự chủ về AI

Châu Âu đang đẩy mạnh phát triển AI nội khối do lo ngại sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ có thể trở thành điểm yếu chiến lược, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và quyền tiếp cận các công nghệ then chốt trong tương lai.

Châu Âu đẩy mạnh tự chủ công nghệ AI, giảm phụ thuộc vào các tập đoàn Mỹ. Ảnh: Linkedin.

Pháp đang là một trong những quốc gia đi đầu trong nỗ lực xây dựng năng lực AI độc lập. Chính phủ Pháp mới đây đã quyết định thay thế các công cụ phân tích dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo do công ty công nghệ Mỹ Palantir cung cấp bằng các giải pháp do doanh nghiệp Pháp ChapsVision phát triển cho cơ quan tình báo nội địa.

Giới chức Pháp cho rằng nước này không thể tiếp tục gia tăng sự phụ thuộc vào các công nghệ nước ngoài trong những lĩnh vực có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động tình báo và an ninh quốc gia. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu nhấn mạnh Paris cần phát triển các mô hình AI riêng và hướng tới mục tiêu tự chủ kỹ thuật số. Theo ông, Pháp không thể đặt tương lai công nghệ của mình vào tay các đối tác có khả năng hạn chế hoặc ngừng cung cấp quyền truy cập vào các hệ thống AI tiên tiến.

Chính phủ Pháp dự kiến đầu tư khoảng 760 triệu USD cho lĩnh vực AI. Ảnh: Digital Success.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính phủ Pháp dự kiến đầu tư khoảng 760 triệu USD cho lĩnh vực AI, đồng thời xây dựng một nền tảng chatbot dùng chung cho toàn bộ các cơ quan nhà nước.

Xu hướng tìm kiếm chủ quyền công nghệ cũng đang lan rộng tại nhiều nước châu Âu khác. Quân đội Đức đã tuyên bố ngừng sử dụng các sản phẩm của Palantir, trong khi tại Anh, giới chức nước này cũng đang xem xét lại hợp đồng giữa Palantir với một số cơ quan, trong đó có Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia.

Động thái đẩy mạnh tự chủ công nghệ AI của nhiều quốc gia châu Âu diễn ra trong bối cảnh gần đây, Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với việc tiếp cận một số mô hình AI tiên tiến do công ty Anthropic phát triển, làm dấy lên quan ngại rằng các quốc gia hoặc doanh nghiệp nắm giữ công nghệ lõi cũng có thể quyết định ai được phép sử dụng những công nghệ đó.

Ngọc Liên