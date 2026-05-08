Châu Âu có thể đạt tự chủ quốc phòng với chi phí khoảng 50 tỷ euro mỗi năm

Châu Âu có thể từng bước đạt được tự chủ chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nếu đầu tư khoảng 50 tỷ euro (59 tỷ USD) mỗi năm trong thập niên tới. Đây là nhận định trong báo cáo do năm chuyên gia và lãnh đạo công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Đức công bố thông qua Viện Kinh tế Thế giới Kiel.

Châu Âu có thể đạt tự chủ quốc phòng với chi phí khoảng 50 tỷ euro mỗi năm.

Báo cáo cho rằng châu Âu hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào Mỹ trong nhiều năng lực quân sự cốt lõi, từ trinh sát vệ tinh, chỉ huy – kiểm soát cho tới điều hành tác chiến và hỗ trợ hỏa lực chiến trường.

Theo đó, để đạt mức tự chủ quốc phòng cao hơn, châu Âu cần đầu tư khoảng 150–200 tỷ euro vào năm 2030 và tổng cộng khoảng 500 tỷ euro trong vòng 10 năm tới. Mức chi này tương đương khoảng 10% tổng ngân sách quốc phòng hiện nay của châu Âu, tương ứng khoảng 0,25% GDP mỗi năm.

Báo cáo xác định 10 lĩnh vực năng lực chiến lược mà châu Âu còn thiếu hụt, gồm hệ thống chỉ huy – kiểm soát, năng lực tấn công chính xác tầm xa, phòng không, tác chiến điện tử, trinh sát vệ tinh và các nền tảng tác chiến tự động.

Ông Thomas Enders, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức và cựu Giám đốc điều hành Airbus, nhận định châu Âu có thể nâng cao đáng kể năng lực tự chủ quốc phòng chỉ trong vài năm nếu tận dụng hiệu quả các kế hoạch tăng chi tiêu quân sự hiện nay.

Theo báo cáo, ưu tiên hàng đầu của châu Âu là xây dựng hệ thống chỉ huy – kiểm soát độc lập và phát triển nền tảng quản lý chiến trường riêng theo mô hình Delta của Ukraine, do hiện chưa có công nghệ tương đương Palantir của Mỹ.

Châu Âu có thể tăng mạnh năng lực tự chủ quốc phòng nhờ đẩy mạnh chi tiêu quân sự.

Các chuyên gia cũng cho rằng, châu Âu đang chậm thích ứng với xu hướng tác chiến bằng thiết bị không người lái. Việc xây dựng năng lực sản xuất UAV và đạn tuần kích quy mô lớn có thể mất 3–5 năm với chi phí hơn 30 tỷ euro.

Báo cáo đánh giá châu Âu có đủ tiềm lực tài chính, công nghệ và công nghiệp để từng bước giảm phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, song trở ngại lớn nhất vẫn là khả năng đạt đồng thuận chính trị và phối hợp hành động chung.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.