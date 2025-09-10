“Chắp cánh” cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường

Những năm qua, chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) do Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã triển khai hiệu quả. Chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, “chắp cánh” cho ước mơ học hành, tạo dựng tương lai cho các em HSSV nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ NHCSXH Triệu Sơn kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay HSSV tại xã An Nông.

Với gia đình ông Lê Sỹ Vĩnh, ở xã Thọ Long, nguồn thu chính đều trông chờ vào làm nông nghiệp, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ là “phao cứu sinh" tiếp thêm động lực để gia đình vươn lên phát triển kinh tế mà còn giúp gia đình ông có điều kiện nuôi con ăn học. Ông Vĩnh chia sẻ: "Năm 2019, con gái đầu thi đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Khi đó tôi vừa mừng, vừa lo vì nghĩ tới các khoản chi phí học tập 5 năm của con. Được cán bộ NHCSXH Triệu Sơn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã vay vốn chương trình tín dụng HSSV. Đến năm 2023, hai con gái sinh đôi cũng lần lượt đỗ vào các trường đại học. Việc các cháu đỗ vào các trường đại học khiến gia đình tôi vừa mừng, vừa lo. Nếu không có nguồn vốn chính sách, gia đình tôi không thể có điều kiện để nuôi các con ăn học đến giờ. Hiện nay, con gái đầu tốt nghiệp ra trường và đã có công việc ổn định có thể phụ giúp bố mẹ trả dần món nợ vay khi đến hạn".

Cũng nhờ nguồn vốn vay từ chương trình tín dụng HSSV mà các con của chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Quần Hậu, xã An Nông có cơ hội theo đuổi ước mơ đi học. Chị Hương cho biết: “Năm 2021, con gái tôi có giấy báo trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đang lo không biết xoay xở thế nào vì học phí cho con đi học khá lớn thì tôi được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi HSSV. Đến nay, gia đình tôi đã vay 145 triệu đồng từ chương trình này để trang trải chi phí học tập cho con. Năm nay, con gái thứ hai vừa trúng tuyển Đại học Công nghệ Hà Nội, tôi lại được cán bộ NHCSXH Triệu Sơn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn chương trình HSSV. Nếu không có sự sẻ chia, tiếp sức từ vốn vay tín dụng HSSV thì có lẽ con tôi phải bỏ học giữa chừng”.

Các con của ông Vĩnh, chị Hương chỉ là 2 trong số hàng nghìn HSSV trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để tiếp tục thực hiện ước mơ đi học của mình. Theo đó, chương trình tín dụng cho HSSV chính thức bắt đầu triển khai từ năm 2007 theo Quyết định số 157 ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng vay vốn là HSSV thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật; HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Mức cho vay tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/HSSV. Tính đến hết tháng 8/2025, tổng dư nợ chương trình cho vay HSSV trên địa bàn tỉnh đạt hơn 618 tỷ đồng, với hơn 10.000 khách hàng đang vay vốn.

Với mục tiêu “Không để bất kỳ HSSV nào phải bỏ học vì thiếu kinh phí”, bước vào năm học mới 2025-2026, NHCSXH Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị đủ nguồn vốn để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn học tập trên địa bàn tỉnh. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29 ngày 28/8/2025 về tín dụng đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Theo đó, các đối tượng trên được vay toàn bộ tiền học phí phải đóng (sau khi trừ các khoản học bổng và hỗ trợ tài chính khác của nhà trường nếu có) theo xác nhận của nhà trường; tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa là 5 triệu đồng/tháng, lãi suất cho vay 4,8%/năm. Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu của HSSV để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Sau khi quyết định được ban hành, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chỉ đạo các phòng giao dịch đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình qua nhiều hình thức như phát tờ rơi, qua các phương tiện thông tin đại chúng...

Là vùng đất có truyền thống hiếu học, mỗi năm, tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo nghề trong cả nước. Vậy nhưng, vì gánh nặng chi phí học tập, nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con theo học. Trong bối cảnh đó, việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay HSSV là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, “chắp cánh” cho ước mơ đến trường, tạo dựng tương lai cho các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua đó còn khuyến khích phong trào học tập, lập nghiệp cho giới trẻ, giúp họ có cơ hội việc làm ổn định trong tương lai.

Bài và ảnh: Khánh Phương