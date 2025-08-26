Chào đón nhà vô địch U9 Việt Hùng Thanh Hóa cùng chiếc cúp lịch sử

Tối 26/8, chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đã đưa đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa cùng chiếc cúp vô địch Giải Bóng đá U9 toàn quốc 2025 trở về quê hương. Đây là khoảnh khắc đặc biệt, ghi dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một đội bóng U9 xứ Thanh bước lên bục cao nhất ở sân chơi này.

Đội U9 Việt Hùng Thanh Hoá được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hoá và Trung tâm bóng đá Việt Hùng đón tiếp nồng nhiệt tại sân bay Thọ Xuân.

Tại giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2025, U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã khép lại hành trình tuyệt vời của mình bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước U9 Văn Tâm Đồng Nai ở trận chung kết. Trong suốt 5 mùa giải được tổ chức, đây là lần đầu tiên đội U9 Việt Hùng Thanh Hoá giành ngôi vô địch, sau hai lần lỡ hẹn ở các năm 2022 và 2023 khi để thua Sông Lam Nghệ An và CLB Hà Nội trong các trận chung kết.

Năm nay, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Lê Văn Hân cùng sự trợ giúp đắc lực của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Bảo Quân, U9 Việt Hùng Thanh Hoá thi đấu đầy tự tin và bản lĩnh. Đội bóng đã giành chiến thắng tất cả các trận đấu, từ vòng bảng cho đến trận chung kết, để bước lên ngôi vương một cách xứng đáng.

Đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa mang chiếc cúp lần đầu tiên trong lịch sử về với xứ Thanh.

Không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười tại sân bay Thọ Xuân.

Chia sẻ về chiến tích lịch sử, HLV trưởng đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa, ông Lê Văn Hân khẳng định: "Động lực lớn nhất của chúng tôi chính là tinh thần người Thanh Hóa – sự đoàn kết, niềm tự hào quê hương. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng như toàn đội luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa về chuyên môn trong suốt hành trình chuẩn bị, thi đấu".

Chức vô địch U9 toàn quốc năm nay không chỉ là kết quả của một mùa giải, mà còn là thành quả được gặt hái từ công tác đào tạo trẻ bài bản. Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng đã chú trọng phát triển mạng lưới tuyển chọn, đào tạo từ hàng ngàn học viên tại các cơ sở cộng đồng và cơ sở vệ tinh, nằm trong khuôn khổ Đề án Phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chính nền tảng vững chắc ấy đã tạo ra một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết và khát khao chiến thắng.

Trong buổi đón tiếp tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), ông Phạm Cẩm Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa đã thay mặt Liên đoàn gửi lời chúc mừng đến toàn đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa .

“Thành công này là niềm vui lớn với những người làm bóng đá xứ Thanh, đặc biệt là với Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ UBND tỉnh để phong trào bóng đá trẻ ngày càng phát triển", ông Hùng chia sẻ.

Đội U9 Việt Hùng Thanh Hoá khép lại hành trình tuyệt vời của mình trong năm 2025.

Trong đội hình vô địch năm nay, Hà Sơn Bình là gương mặt nổi bật với lối chơi chắc chắn, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự cùng những cú sút xa uy lực. Bên cạnh đó, Bảo Anh, Gia Khánh, Long Đăng và rất nhiều cầu thủ khác cũng để lại dấu ấn đậm nét nhờ khả năng di chuyển thông minh, tinh thần chiến đấu bền bỉ và hiệu quả trong từng pha bóng. Tất cả đã hợp thành một tập thể U9 Việt Hùng Thanh Hóa không thể bị ngăn cản.

Hoàng Sơn