CEO Tesla Elon Musk trở thành người đầu tiên có tài sản ròng 500 tỷ USD

Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, ông Elon Musk, vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị tài sản ròng 500 tỷ USD, nhờ sự phục hồi của cổ phiếu hãng xe điện này cùng mức định giá tăng vọt của các công ty khởi nghiệp khác do ông sáng lập trong năm nay.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của CEO Tesla, Elon Musk đạt 500 tỷ đô la vào ngày 1/10. Ảnh: Getty

Theo bảng xếp hạng chỉ số tỷ phú của Forbes, tài sản của ông Musk vượt 500,1 tỷ USD tính đến 4h15 chiều 1/10 giờ miền đông Mỹ.

Tài sản của tỷ phú Elon Musk tăng lên chủ yếu đến từ sự phục hồi gần đây của cổ phiếu Tesla.

Trước đó trong năm, cổ phiếu của hãng xe điện này suy giảm do lo ngại liên quan đến các hoạt động chính trị của ông Musk và doanh số xe điện chững lại.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện nhờ kỳ vọng ông Musk sẽ tập trung trở lại vào việc điều hành công ty, qua đó kéo giá cổ phiếu đi lên.

Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 21%.

Trong phiên giao dịch ngày 1/10, cổ phiếu Tesla đóng cửa tăng 3,3%. Theo Reuters, mức tăng này riêng lẻ đã giúp tài sản ròng của Musk tăng thêm hơn 6 tỷ USD. Tính đến ngày 15/9, ông Musk nắm giữ 12,4% cổ phần Tesla.

Bên cạnh đó, tăng trưởng trong định giá của công ty trí tuệ nhân tạo xAI và hãng hàng không vũ trụ SpaceX cũng góp phần quan trọng. Theo Forbes, SpaceX hiện được định giá khoảng 400 tỷ USD, trong khi xAI đạt mức 113 tỷ USD.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, người đứng sau ông Musk trong bảng xếp hạng là nhà sáng lập tập đoàn công nghệ máy tính Oracle của Mỹ, ông Larry Ellison, với tài sản ròng khoảng 350,7 tỷ USD tính đến ngày 1/10.

Thúy Hà

Chosun news/ Reuters