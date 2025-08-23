Cầu nối giúp người dân xã Mường Chanh thoát nghèo

Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng sự quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân, xã biên giới Mường Chanh đang từng bước chuyển mình. Những mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, đời sống đồng bào ngày một khởi sắc.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, mô hình chăn nuôi bò của ông Lộc Văn Páng ở bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh ngày càng được nhân rộng.

Với đặc thù là xã vùng biên với hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây Mường Chanh nằm trong diện xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo gần như tuyệt đối. Những năm qua, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng trăm hộ dân đã có cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế. Theo thống kê, đến nay tổng dư nợ toàn xã đạt gần 30 tỷ đồng, với hơn 500 hộ vay ở 10 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi. Nguồn vốn vay không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế, mà còn tạo niềm tin, động lực để người dân mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân đã xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi, đầu tư trồng rừng, cây ăn quả, chăn nuôi bò sinh sản... mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tính đến nay, xã có hơn 100 hộ dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô khác nhau, tạo thêm việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

Nhờ sự đồng hành của chính quyền và Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều mô hình kinh tế đã trở thành điển hình trong phong trào thoát nghèo. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Hà Văn Tần ở bản Chai, với đàn bò hơn 20 con nuôi theo hướng hàng hóa, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Hay mô hình nuôi dê kết hợp gà, vịt của gia đình ông Lò Văn Thông ở bản Bóng, đem lại nguồn thu hơn 300 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi bò của ông Lộc Văn Páng ở bản Piềng Tặt mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng... Ngoài ra, các mô hình vườn ao chuồng kết hợp cũng được nhân rộng, tạo nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân. Xã còn khuyến khích trồng măng bát độ, cây ăn quả, trồng rừng tập trung gắn với phát triển kinh tế bền vững. Đến nay, xã biên giới ghi nhận có hơn 100 hộ dân viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo, cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức và đời sống của bà con.

Ông Lò Văn Thông ở bản Bóng chia sẻ: “Nếu không có nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi khó có thể thoát được nghèo, gây dựng được mô hình kinh tế như hiện nay. Từ chỗ thiếu ăn, nay không chỉ đủ lo cho con cái học hành, chúng tôi còn có tích lũy để mở rộng chăn nuôi”.

Sau gần 3 nhiệm kỳ kiên trì thực hiện mục tiêu thoát nghèo, đến nay xã Mường Chanh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, trở thành xã đầu tiên của huyện Mường Lát cũ đạt chuẩn NTM. Đây cũng chính là xã biên giới từng vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc vào tháng 9/2011, với mong muốn phải xây dựng Mường Chanh thành xã điểm thoát nghèo gắn với XDNTM. Hơn một thập kỷ, bằng sự nỗ lực không ngừng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đã thực hiện được tâm nguyện của cố Tổng Bí thư.

Để có thành quả hôm nay là cả quá trình nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mường Chanh. Dù xuất phát điểm thấp, nhưng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, bà con đang từng bước biến mục tiêu thoát nghèo bền vững thành hiện thực. Kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu, theo lãnh đạo địa phương thì Mường Chanh tiếp tục xác định việc nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, gắn sản xuất với bảo vệ rừng, khai thác tiềm năng đất đai, lao động địa phương là hướng đi lâu dài. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng tín dụng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, tăng cường công tác khuyến nông - khuyến lâm sẽ là những giải pháp trọng tâm.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Lát Vũ Đức Thượng cho biết: Từ một xã nghèo đặc biệt khó khăn, Mường Chanh nay đã có nhiều hộ vươn lên khá giả, đời sống người dân ngày càng ổn định. Những cánh rừng xanh tốt, những trang trại chăn nuôi, mô hình kinh tế hộ gia đình... đang từng ngày khẳng định sức sống mới nơi vùng biên viễn. Mường Chanh hôm nay chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi, cho thấy khi có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm của người dân, những vùng đất khó khăn nhất cũng có thể thay đổi, vươn lên mạnh mẽ.

Bài và ảnh: Đình Giang