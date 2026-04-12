Cấp nước trở lại cho cánh đồng lúa thôn Tân Thành sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Ngay sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về tình trạng 18ha lúa tại cánh đồng thôn Tân Thành, xã Ngọc Lặc trước nguy cơ khô hạn do thi công hạng mục cống tại tràn Bai Căng làm gián đoạn nguồn nước tưới, các đơn vị liên quan đã kịp thời triển khai phương án cấp nước tưới trở lại cho cánh đồng.

Theo ghi nhận, đến sáng ngày 12/4, đơn vị thi công đã chủ động tháo bờ đập tạm, khơi thông dòng chảy, dẫn nước từ suối Bai Căng về cánh đồng. Nhờ đó, nguồn nước tưới cho diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ bông đã bước đầu được khôi phục, góp phần giảm bớt nguy cơ khô hạn và ổn định sản xuất cho người dân địa phương.

Hạng mục cống tưới tiêu tại tràn Bai Căng thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 5 thi công.

Việc kịp thời điều tiết, cấp nước trở lại cho cánh đồng lúa đang bước vào giai đoạn trổ bông, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng hiện nay, có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm sinh trưởng và ổn định năng suất lúa cho bà con.

Tuy nhiên, để ổn định lâu dài, người dân địa phương mong muốn chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình, bảo đảm nguồn nước tưới không bị gián đoạn, tránh tái diễn tình trạng thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/4, Báo điện tử Thanh Hóa có bài viết: “Thi công công trình, nhiều diện tích lúa đứng trước nguy cơ khô hạn”, phản ánh tình trạng thiếu nước sản xuất tại cánh đồng lúa thôn Tân Thành do thi công hạng mục cống tưới tiêu tại khu vực cầu Bai Căng kéo dài, làm gián đoạn nguồn nước.

Lúa đang trong giai đoạn đón đòng, trổ bông nhưng không có nước, chân ruộng nứt nẻ, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất. Vì vậy, bà con trong thôn đề nghị đơn vị thi công thu xếp nhân lực, thời gian, đẩy nhanh tiến độ, xả nước dẫn về cánh đồng để kịp “cứu” lúa.

Việt Hương

