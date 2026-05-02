Chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh

Ở thôn Nga Nam, xã Lĩnh Toại, nhắc đến hoàn cảnh của em Phạm Quang Khải (SN 2003), nhiều người không khỏi xót thương.

Em Lê Văn Tuấn Anh cùng cô giáo và các bạn học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thiệu Hóa.

Chúng tôi đến thăm Khải vào một ngày tháng 4 - khi bố của em là anh Phạm Quốc Triệu (SN 1975), không may gặp tai nạn trong khi làm việc và qua đời trước đó không lâu. Căn nhà nhỏ nơi hai bố con Khải sinh sống từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt nẻ, mái dột, không một cánh cửa để che chắn gió mưa.

Khải lớn lên thiếu vắng bàn tay chăm lo và tình thương của mẹ. Từ khi 5 tuổi, mẹ của em là chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1975), đã bị suy thận nặng. Một mình bố gồng gánh đi làm thuê khắp nơi, chắt chiu từng đồng chạy chữa cho vợ. Thế nhưng bệnh tật không buông tha, đến năm 2015 mẹ Khải qua đời, để lại hai bố con trong cảnh mất mát, thiếu thốn.

Do lao động nặng nhọc, sức khỏe anh Triệu ngày càng suy kiệt. Những cơn đau do thoát vị đĩa đệm khiến anh không thể làm việc nặng, thu nhập bấp bênh. Ngày 11/3 vừa qua, dù đang đau ốm, anh Triệu vẫn xin đi làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Trong lúc làm việc, không may anh bị ngã và tử vong.

Tin dữ đến với Khải khi em vừa ra Hà Nội mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm công nghệ được ít ngày. Gia đình nghèo nên việc học hành, chăm sóc sức khỏe bị hạn chế. Vì thế, khi trưởng thành, Khải không mạnh khoẻ, nhanh nhẹn như bạn cùng trang lứa.

“Nghe tin bố mất, cháu như chết lặng. Cháu chưa kịp làm gì để báo hiếu thì đã không còn cơ hội nữa", bà Nguyễn Thị Kẹo, bà ngoại Khải nghẹn ngào chia sẻ.

Theo bà Kẹo, đám tang của anh Triệu được bà con, họ hàng và vợ chồng người thím đứng ra lo liệu. Chủ thầu, người thuê anh Triệu làm việc đã hỗ trợ 60 triệu đồng, giúp gia đình trang trải phần nào chi phí.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Khải, chính quyền địa phương và người dân địa phương đã kịp thời động viên, hỗ trợ. Một số nhà hảo tâm đã quyên góp tiền, vật dụng thiết yếu giúp em vượt qua giai đoạn trước mắt.

Ông Ngô Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lĩnh Toại, cho biết: “Địa phương đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ cháu Khải. Tuy nhiên, nguồn lực còn hạn chế, rất cần thêm sự sẻ chia từ cộng đồng để cháu không đơn độc trên chặng đường phía trước”.

Cùng có hoàn cảnh éo le, em Lê Văn Tuấn Anh, trú tại thôn Thuận Tôn, xã Thiệu Hóa hiện đang học lớp 10A10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thiệu Hóa, xã Thiệu Hóa cũng là một cậu bé mồ côi. Tuấn Anh không có bố, mẹ của em không may bị tai nạn mất cách đây vài năm, chị gái của em sinh năm 1994 trên đường đi làm ở một công ty giày da ở xã Yên Định về cũng bị tai nạn rồi mất. Em được người bác gái ruột cưu mang. Thế nhưng cuộc đời lại một lần nữa thử thách khi bác của em không may bị ung thư rồi qua đời. Kể từ đó, đứa trẻ đang độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” phải một mình tự lo liệu cho cuộc sống.

Để hỗ trợ Tuấn Anh vượt qua khó khăn, các tổ chức đoàn thể, xã, thôn, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần để em có động lực vươn lên.

Ông Lê Văn Tôn, trưởng thôn Thuận Tôn, xã Thiệu Hóa, cho biết: “Lê Văn Tuấn Anh là một cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khi những người thân của cháu đều lần lượt qua đời. Hiện nay, cháu đang sống một mình. Biết hoàn cảnh của cháu, chính quyền địa phương đã đặc biệt quan tâm, lãnh đạo thôn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ cháu trong việc hướng dẫn, thuê người giúp cháu làm các công việc đồng áng. Thôn cũng đã cùng với anh em họ hàng của cháu phân công người quản lý các khoản tiền cháu được các nhà hảo tâm giúp đỡ để trang trải tiền học, chi phí cuộc sống. Hiện nay cuộc sống của cháu đã dần ổn định”.

Cùng với sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của anh em dòng tộc, chính quyền địa phương, bà con xóm giềng, Khải và Tuấn Anh vẫn cần thêm sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp em có thêm nguồn lực vượt qua những đau thương, mất mát, tiếp tục sống và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Bài và ảnh: Linh Hương