MTTQ xã Thiệu Tiến phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Về thôn Thành Sơn (xã Thiệu Tiến) hôm nay đã có nhiều khởi sắc, với những con đường được bê tông trải rộng, hai bên lề đường phủ đầy hoa, hàng rào xanh mát; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Người dân xã Thiệu Tiến đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bà Trịnh Thị Tăng, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thành Sơn, cho biết: "Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường giao thông; chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa, đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Đồng thời, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến chính đáng của Nhân dân để giải quyết thấu tình, đạt lý các vấn đề phát sinh. Thông qua tuyên truyền, bà con hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc XDNTM kiểu mẫu, từ đó tích cực chung tay tham gia. Kết quả từ năm 2024 đến nay, Nhân dân thôn Thành Sơn đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng; xây dựng 1,2km đường bê tông nội thôn; 1,6km tường rào... Nhiều hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng, hiến hàng trăm m2 đất thổ cư; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Đến nay, Thành Sơn đã đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu".

Góp phần tạo nên những đổi thay đó, những năm qua Ủy ban MTTQ xã Thiệu Tiến đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ xã luôn quan tâm nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng đến cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở được xử lý kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể vận động Nhân dân đóng góp 12.420 ngày công; 401 hộ dân hiến trên 7.415m2 đất ở; xây dựng 18,6km đường giao thông nông thôn, trong đó có hơn 4km thảm nhựa; 54,4km tường rào mẫu... Toàn xã có 13 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Người dân trong xã đã tích cực tham gia phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được Ủy ban MTTQ xã triển khai hiệu quả. Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” được thực hiện sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực xã hội. Từ nguồn quỹ này, MTTQ xã đã hỗ trợ xây dựng 69 nhà “Đại đoàn kết”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác cứu trợ nhân đạo cũng được triển khai kịp thời, góp phần giúp các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới MTTQ xã Thiệu Tiến tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Thanh Huê