Chấn chỉnh toàn diện công tác đào tạo lái xe

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe, cải thiện tình trạng “học đạt, thi trượt” trong thời gian vừa qua, bảo đảm người học nắm vững kỹ năng và đạt kết quả sát hạch cao hơn.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Xây dựng, các cơ sở đào tạo lái xe đã tích cực triển khai các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nhu cầu học lái xe của người dân.

“Học đạt, thi trượt”

Tuy nhiên, qua theo dõi một số học viên đạt yêu cầu khi kiểm tra kết thúc khóa học, đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo nhưng khi tham dự sát hạch, tỷ lệ đạt yêu cầu chưa cao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là để người học lái xe được học đầy đủ các kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, đạt kết quả cao khi sát hạch, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nêu trên quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện Nghị định số 94/2026 (thay thế Nghị định số 160/2024) quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe để triển khai thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Đối với các cơ sở đào tạo, Bộ Xây dựng yêu cầu lập kế hoạch đầu tư “Hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử để kết nối thông qua API tới các nền tảng số quốc gia có liên quan, bảo đảm việc nhận diện, định danh, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên từ khi đăng ký đào tạo đến khi đăng ký sát hạch lái xe” trước ngày 1/1/2027.

Đồng thời, xây dựng, phê duyệt, ban hành hình thức, chương trình, giáo trình đào tạo lái xe chi tiết. Tổ chức đào tạo lái xe đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình, tình huống và các tuyến đường tập lái, đáp ứng yêu cầu thay đổi trong sát hạch lái xe của Cục Cảnh sát giao thông và hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam.

Quản lý chặt chẽ việc lắp đặt thiết bị DAT trên xe tập lái, đảm bảo thiết bị được lắp trên các xe đã được đăng ký với Sở Xây dựng và phần mềm quản lý của hệ thống thông tin giám sát; phân công giáo viên, xe tập lái trực tiếp tham gia giảng dạy phù hợp giáo viên, xe tập lái đã đăng ký.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo tổ chức đánh giá, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện học viên đạt kết quả trong kỳ kiểm tra nhưng khi sát hạch có kết quả quá thấp.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe

Liên quan đến các Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe, đánh giá học viên được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa đào để nâng cao chất lượng, nhất là khắc phục tình trạng kết quả sát hạch đạt yêu cầu không cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Định kỳ, đột xuất kiểm tra việc đào tạo lái xe trên đường, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm như: Thiết bị DAT lắp không đúng trên xe tập lái; giáo viên, xe tập lái trực tiếp giảng dạy không đúng với tên giáo viên và xe tập lái đã đăng ký.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu phối hợp với các Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá học viên được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe có nhiều học viên đạt kết quả trong kỳ kiểm tra nhưng khi sát hạch có kết quả quá thấp, có vi phạm về dữ liệu quản lý DAT.

Tiếp nhận dữ liệu về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, bổ sung vào danh mục, dấu hiệu nhận biết và phương án xử lý các tình huống mất an toàn để các cơ sở đào tạo phổ biến trong quá trình đào tạo.

Bắt buộc kết nối dữ liệu, định danh điện tử của học viên

Trước đó, ngày 31/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Nghị định không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn hướng tới hiện đại hóa quá trình đào tạo và cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam.

Lần đầu tiên Chính phủ quy định các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch phải sử dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử, kết nối với các nền tảng số quốc gia để bảo đảm nhận diện, định danh và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên.

Việc số hóa ngay từ giai đoạn đầu đăng ký nhằm bảo đảm toàn bộ quá trình từ đăng ký học, đào tạo đến sát hạch đều được số hóa, giúp chống gian lận, làm sạch dữ liệu cấp giấy phép lái xe và tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong quản lý. Theo lộ trình, các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe sẽ phải hoàn thành đầu tư hệ thống để thực hiện quy định này từ 1/1/2027.

Quy định mới cho phép các đơn vị vừa đào tạo vừa sát hạch được sử dụng linh hoạt xe sát hạch, không bị hạn chế sử dụng xe sát hạch để làm xe tập lái trong thời gian không sử dụng, thay vì khống chế tỷ lệ không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy thực hành như trước.

Hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe đã được bãi bỏ, bao gồm yêu cầu về chức danh và tiêu chuẩn người đứng đầu cơ sở đào tạo, điều kiện về diện tích tối thiểu 1.000 m2, quy định chi tiết về diện tích phòng học, yêu cầu đối với xe tập lái và sân tập, điều kiện về thời gian kinh nghiệm của giáo viên và một số tiêu chuẩn liên quan đến bằng lái của giáo viên dạy kỹ thuật.

Việc cắt giảm này nhằm giảm rào cản gia nhập thị trường, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ đào tạo.

Nghị định cũng đặt mục tiêu giảm 30% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Theo đó, văn bản cho phép nộp hồ sơ trực tuyến đối với nhiều thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái.

Đồng thời, nghị định cũng công nhận hồ sơ và kết quả điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy đối với các thủ tục như cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi về tên của cơ sở đào tạo...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo VGP